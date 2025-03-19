Bursa Osmangazi Belediyesi’nde görev yapan yöneticilere Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi, Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Osmangazi Belediyesi Eşitlik Birimi, tarafından “Yönetim Süreçlerinde Eşitlikçi Bakış Açısı Eğitimi” verildi.BURSA (İGFA) - İlçede yaşayan tüm vatandaşların kaliteli ve eşit hizmet alabilmesi için çalışan Osmangazi Belediyesi, bünyesinde görev yapan birim müdürlerine alanında uzman eğitmenler tarafından yerel yönetimlerde eşitsizlik nasıl oluşuyor, bunun alt yapısında neler var bununla ilgili temel sorunlar ne biz bunu nasıl çözeriz, herkese eşit hizmet sağlayacak bir politika nasıl geliştiririz konularında eğitim düzenledi. Osmangazi Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen “Yönetim Süreçlerinde Eşitlikçi Bakış Açısı Eğitimi”neBursa Barosu Kadın Haklarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Gülendar Adıgüzel Özcan,Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevgi Baysal ve Osmangazi Belediyesi Eşitlik Birimi Sorumlusu Psikolog Melike Oruç, konuşmacı olarak katıldı.

“OSMANGAZİ BELEDİYESİ HERKESE NASIL EŞİT HİZMET VERİRİZ DİYE DÜŞÜNMÜŞ”

Eğitimlerin çok keyifli geçtiğini ifade eden Bursa Barosu Kadın Haklarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Gülendar Adıgüzel Özcan, “Osmangazi Belediyesi’nde görev yapan yöneticilere eşitlik eğitimi düzenledik. Osmangazi Belediyesi herkese nasıl eşit hizmet veririz onu düşünmüş bu eğitimleri vermemizi sağladı. Eğitimler çok keyifli geçti, karar alıcıların bu eğitime katılması çok değerli, toplantıda eşitsizliğin kökeni, eşitsizliğe neler sebep oluyor bunları anlattık. Şiddet ne nasıl oluşuyor belediyenin bunu engelleme de nasıl bir rolü olur buna ilişkin yasal mevzuatımız ne bununla ilgili bilgiler verdik. Yerel yönetimlerde eşitsizlik nasıl oluşuyor, bunun alt yapısında neler var bununla ilgili temel sorunlar ne biz bunu nasıl çözeriz, herkese eşit hizmet sağlayacak bir politika nasıl geliştiririz bunu konuştuk” dedi.

“HERKES EŞİT ŞEKİLDE KENTTEN FAYDALANABİLSİN DİYE BÖYLE BİR ÇALIŞMA YÜRÜTTÜK”

Osmangazi Belediyesi’nde görev yapan yöneticilerimize eşitsizlik eğitimi verdiklerini belirten Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevgi Baysal, “Verdiğimiz kararlar nasıl etkiliyor. Bizim ön ve kalıp yargılarımız nelerdir ve politikalarımızı nasıl üretmemiz lazım kadınlar, erkekler, yaşlılar, gençler ve engelliler eşit şekilde kentten faydalanabilsin diye böyle bir çalışma yürüttük. Park düzenlemesinden trafik ışıklarının süresine, kreşlerin açılmasından aydınlatmaların yapılmasına, toplu taşımaların sürelerinin belirlenmesi, cinsiyet nötr görülürken aslında kadın ve erkeği çok farklı şekilde etkilediğini bu kararların kadın ve erkek eşitsizliğini derinleştirdiğini, kadınların ve eşitsizlikten etkilenenlerin kamusal alanları kullanmasını engellediğini anlattık. Bunun için yerel yönetimde bulunan yöneticilerin neler yapması gerektiğini cinsiyete duyarlı bütçelerin hazırlanması gerektiğini karar alma mekanizmalarında eşitliğe duyarlı kişilerin temsiliyetinin bulunması gerektiğinden bahsettik” şeklinde konuştu.

Osmangazi Belediyesi Eşitlik Birimi Sorumlusu Psikolog Melike Oruç, ise “Osmangazi Belediyesinde görev yapan müdürler ve başkan yardımcılarına yönelik Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi, Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Osmangazi Belediyesi Eşitlik Birimi, olarak “Yönetim Süreçlerinde Eşitlikçi Bakış Açısı Eğitimi” verdik. Osmangazi Belediyesi’nin toplumun her kesimine sunduğu hizmetleri eşitlikçi bakış açısıyla belediyede bulunan tüm müdürlüklere ve yönetim süreçlerine yansıtmak amacıyla düzenlediğimiz bir eğitimdi. Bu eğitimle müdürlerimiz yıllardır vatandaşa sundukları hizmetleri cinsiyet bakış açısıyla daha eşitlik perspektifiyle bakarak hizmetleri toplumun her kesimine kadın, erkek, çocuk, yetişkin ve yaşlı tüm kesimlere bu hizmetleri eşit bir şekilde ulaştırabilmeyle ilgiliydi. Bu bilinç, farkındalık ve eşitlik filtresiyle hizmetleri sunmak üzerine konuştuk” diye konuştu.