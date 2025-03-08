8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Nilüferli kadınlar, eşitlik ve özgürlük talepleriyle alanlardaydı. Bursa Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin “Neşemiz Gücümüzden” sloganıyla düzenlediği Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndan başlayan yürüyüş, Nilüfer Halk Evi önündeki Demet Tuğcu konseriyle sona erdi.BURSA (İGFA)- Bursa Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü düzenledi. Kadınlar yürüyüşte; eşitlik, adalet, özgürlük taleplerine dikkat çektiler. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Serpil Altun, Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nazlı Ünalan, CHP Nilüfer İlçe Kadın Kolları Başkanı Şebnem Köroğlu ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir’in de bulunduğu yürüyüşe yüzlerce kadın katıldı.

“Neşemiz Gücümüzden” sloganıyla düzenlenen yürüyüş Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki Nilüfer Kent Konseyi’nden başlayarak, Nilüfer Halk Evi önünde sona erdi.

Yürüyüş sonunda konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Serpil Altun, dayanışmanın, mücadelenin ve umudun sesi olmak için bir araya geldiklerini söyledi. 8 Mart’ın sadece bir kutlama değil aynı zamanda bir isyanın günü olduğunun altını çizen Altun, “Bugün, tarihin en köklü mücadelesini veren biz kadınların, eşit ve özgür bir gelecek için bir kez daha bir araya geldiği gündür” dedi.

HAKLARIMIZDAN TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Altun, kadınların yüzyıllardır emekleriyle, aklıyla ve direnişleriyle var olduğunu dile getirerek, “Bugün ülkede kadınların eşitlik talebi, mücadeleleri, hakları engellenmeye çalışılıyor. Kadınların en temel hakları, özellikle de şiddete karşı korunma hakkı yok sayılıyor. Biz biliyoruz ki, kadınların yaşam hakkı, eşitlik hakkı, özgür yaşama hakkı bir siyasi tercih meselesi değildir. Haklarımızdan asla taviz vermeyeceğiz” diye konuştu.

Bu yılın “Aile Yılı” ilan edildiğini hatırlatan Serpil Altun şöyle konuştu: “Bu, “aile” adı altında kadınların görünmez emeğinin daha da artması, ev içi yüklerin kadınların omzuna daha fazla yıkılması demektir. Biz, sadece birilerinin “annesi”, “eşi” ya da “kızı” olarak var olamayız. Biz, bağımsız kimliklerimizle, hayallerimizle, yeteneklerimizle, haklarımızla buradayız. Kadınların yoksulluğa mahkum edilmediği, şiddetle karşı karşıya kalmadığı, kendi hayatını kendisinin belirlediği bir toplumun inşası için buradayız. Eşit, özgür ve adil bir gelecek ancak bizim mücadelemizle mümkün olacak.”

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN VAZGEÇMİYORUZ

Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nazlı Ünalan da konuşmasında kadın cinayetlerinin münferit olaylar olmadığının altını çizerek, “Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve kadına yönelik şiddeti önlemeye dair eksik kalan politikaların sonucudur. Bu nedenle İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz. 6284 sayılı kanunun etkin uygulanmasını talep ediyoruz” dedi.

Kadınların gücüne inandıklarını vurgulayan Ünalan, “Birlikte daha güçlü, birlikte daha umutluyuz. Yeryüzünde şiddete uğrayan her kadın için buradayız. Neşemiz gücümüzden, gücümüz birlikteliğimizden” diye konuştu.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de yürüyüşün sonunda alana gelerek kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği Demet Tuğcu konseriyle sona erdi.