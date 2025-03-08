Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi’nin (AKK) Yürütme Kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda, Başkent’in ortak akılla yürütülen proje ve çalışmaları masaya yatırıldı.

“Başkent’in Ortak Aklı” ilkesiyle çalışmalarını sürdüren Ankara Kent Konseyi (AKK) 2025 yılının ilk Yürütme Kurulu toplantısını iftar programı eşliğinde gerçekleştirdi.

Ankara Kent Konseyi Binası’nda düzenlenen toplantıya; ABB Başkanı Mansur Yavaş, ABB Meclis Başkan Vekili Ertan Işık, ABB Meclis 2. Başkan Vekili Emre Doğan, ABB Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, CHP Ankara İl Başkanı Dr. Ümit Erkol, ABB Meclis üyeleri, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Şereflikoçhisar Başkanı Mustafa Koçak, AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, AKK Başkan Vekili Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, AKK Başkan Yardımcısı Dr. Süleyman Basa, AKK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Lale Özgenel, AKK Başkan Yardımcısı Ceren Anadol, AKK Onur Kurulu üyesi Prof. Dr. Ruşen Keleş, AKK Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ve AKK Yürütme Kurulu üyeleri, meclis başkanları ile çalışma gruplarının sözcüleri olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

“KENTİN DİKMEN SIRTLARINDA BAŞLAYAN KUTSAL YOLCULUĞUNUN GELECEK YÜZYILA BIRAKACAĞI HİKÂYENİN AKLIDIR ANKARA KENT KONSEYİ”

Programın açılışında konuşan AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, “Bugün burada farklı siyasi partilere mensup insanlar var. Her birinin kalbi Cumhuriyet’in kalbi Ankara’da atıyor. Her biri gelecek kuşaklara, bugünün güzelliklerini fikir olarak bırakıyorlar Büyükşehir Belediye Meclisi’ne ve farklı duyguları yansıtmaya çalışıyorlar. Ruhsuzlaştırılmaya çalışılan bir kenti yeniden liyakatin örgütlenmesiyle, örgütlenen vasata galip gelmek üzere yeniden örgütlüyorlar” ifadelerini kullandı.

Konuşmasına Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Halbuki, hangi İstiklal vardır ki ecnebilerin nasihatiyle, ecnebilerin planlarıyla yükseltilebilsin? Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir” sözleriyle devam eden Yılmaz şunları söyledi:

“Referansını, kudretini, ecnebilerden değil; bu toprağın güzelliklerinden, bereketinden, insan kaynaklarından alan bir kentin 104 yıl önce Dikmen sırtlarında başlayan kutsal yolculuğunun gelecek yüzyıla bırakacağı hikâyenin aklıdır Ankara Kent Konseyi. Ankara'nın en anlamlı özetidir Ankara Kent Konseyi. Ankara, sevginin ve bağlılığın kenti olmuştur. Ankara köklü sevgidir ve bu sevgi süreklidir. Bir fikrin, bir inanışın muzaffer oluşudur Ankara. Muzaffer olma duygusunu gelecek yüzyılların hücrelerine yine iletecektir Ankara.”