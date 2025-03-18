Bursa'da Nilüfer Belediyesi’nin dördüncü kreşinin temeli atıldı. Minareliçavuş Mahallesi’nde 2 bin 385 metrekare alan üzerine inşa edilen Kerem Özdilek Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin hizmete girmesiyle 128 öğrenci eğitim görecek.BURSA (İGFA) - Çocukların ve gençlerin iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için örnek çalışmalara imza atan Nilüfer Belediyesi, yeni bir kreşin daha temelini attı.

Özdilek Holding desteğiyle Minareliçavuş Mahallesi’nde 2 bin 385 metrekare alan üzerine inşa edilen Kerem Özdilek Kreş ve Gündüz Bakımevi, hizmete başlamasıyla 8 derslikte 128 öğrenciye hizmet verecek.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, konuşmasında çocuk eğitiminin önemli basamağını oluşturan, bir eğitim kurumunu daha kente kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. “Kadınlar, çocuklar ve gençler bizim önceliklerimiz" diyen Başkan Özdemir, "Kreş ve yurt gibi yatırımları çok önemsiyoruz. Hizmette olan kreşlerimize gösterilen ilgi, bu alandaki eksikliği de ortaya çıkardı. Çalışan kadınların, çocuk bakımıyla ilgili sorunlarına çözüm üretmek için daha çok kreş açmak istiyoruz. Buraları kadınların özgürlüğü, çocuklarımızın da geleceğe hazırlandığı kurumlar olarak görüyoruz. Bu nedenle 5 yıl içinde 25 kreşi hayata geçirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

İKİ KREŞİN DAHA TEMELLERİ ATILACAK

Başkan Şadi Özdemir, Çamlıca, Burak Berk ve 3 Şubat’ta eğitime başlayan Ferhat Bakgör Kreş ve Gündüz Bakımevlerinden toplamda 316 çocuğun yararlandığını ifade ederek, kreşlerde çocukların çok yönlü gelişimini destekleyebilmek için çağdaş ve güncel bir eğitim programı sunduklarını söyledi. Daha çok çocuğa bu imkânı sağlamak amacıyla hayırseverler desteğiyle yapılan Dumlupınar ve Balkan mahallelerindeki kreşlerin de temellerini yakında atacaklarını açıklayan Başkan Şadi Özdemir, Kerem Özdilek Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin inşaatının ise yaz aylarında tamamlanacağının müjdesini verdi.

Göreve geldikleri günden itibaren kreşleri öncelikleri arasına aldıklarını dile getiren Başkan Şadi Özdemir, “Bu konuda duyarlı olan herkesin desteğini bekliyoruz. İnanıyorum ki hem kreşlerimizin sayısını artıracağız, hem de iki tane daha öğrenci yurdumuzun temellerini en kısa zamanda atacağız” diye konuştu.

Minareliçavuş Mahalle Muhtarı Hayrettin Kanal da, kreş hizmetinin mahallelerine kazandırılmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmalar sonrasında Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve protokol üyeleri butona basarak, kreş binasına ilk harcı döktü.