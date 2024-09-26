Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yeni açılan bir zincir market, açılışa özel yaptığı indirimlerle vatandaşların yoğun ilgisine neden oldu. İndirimli ürünlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar izdiham oluştururken kasalarda uzun kuyruklar oluştu.BURSA (İGFA) - Üç gün boyunca süren indirimler vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaştı. İçeride izdiham yaşanırken, market çalışanları yoğun ilgi nedeniyle zor anlar yaşadı. Güvenlik önlemlerinin yetersiz kalması bazı vatandaşların şikayetlerine yol açtı. “Açılışın bu kadar kalabalık olacağını tahmin edemedik ancak indirimler gerçekten çok cazipti.” diyen bir müşteri, alışveriş sırasında zorlandığını ifade etti.

Bazı müşteriler açılış indirimlerinden memnuniyetlerini dile getirirken, kalabalık ve izdihamdan rahatsız olanlar da oldu. Uzun süre kuyrukta bekleyen bir vatandaş, "Fiyatlar çok uygun ama içeride alışveriş yapmak çok zor. İzdiham var, düzenleme yetersiz." diyerek eleştiride bulundu.

Öte yandan, marketten memnun ayrılan bir başka vatandaş ise “Bu fiyatları başka yerde bulmamız mümkün değil, bu nedenle bu kadar beklemeye değdi.” ifadelerini kullandı.