Bursa'da “Nilüfer’de Sağlık” söyleşilerinde bu ay işçi sağlığı ile astım hastalığı ele alındı. Etkinlik sonunda katılımcılara basit fizik tedavi egzersizleri gösterildi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Nilüfer’de Sağlık” söyleşilerinde bu ay 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile Dünya Astım Günü’ne özel konular ele alındı.

Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi’nde düzenlenen etkinlikte işçi sağlığı ve astım hastalığı konuşuldu.

Söyleşiye Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Moderatörlüğünü Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Çaycı ile Acil Tıp Uzmanı Doktor Kamuran Çelik’in yaptığı söyleşinin konukları ise Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Güler Yürekli, Fizik Tedavi Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Merve Dede Akpınar ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Emine Aksoy oldu.

Astım hastalığı hakkında katılımcılara bilgi veren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Güler Yürekli, “Astım toplumda yaygın görülen, kronik bir rahatsızlık. Her 100 kişiden 10’unda bu tanıyla karşılıyoruz. Sürekli devam eden öksürüğünüz varsa mutlaka bir hekime başvurulup, fikir alınmalı” dedi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Emine Aksoy da dünyada iş kazaları nedeniyle her yıl 3 milyon kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekti. Bu konudaki verilerin sağlıklı olmadığını belirten Aksoy, çok fazla kayıtdışı ölümün yaşandığını da sözlerine ekledi.

En çok boyun ve bel ağrıları nedeniyle başvuru olduklarını ifade eden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Merve Dede Akpınar ise katılımcılara şu tavsiyelerde bulundu: “Özellikle sürekli aynı pozisyonlarda çalışılan işlerde kişinin 15 dakikalık bir egzersiz yapması yeterli olacaktır. Burada solunum kaslarının güçlendirilmesi de çok önemli. Basit egzersizlerle doğru nefes alınabilir.”

Etkinlik sonunda kişilerin evde ve iş yerinde yapabileceği basit egzersizler uygulamalı olarak gösterildi.