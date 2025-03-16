Bursa'da Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Ramazan Sokağı’nda sahne alan İncesaz, dinleyenlere muhteşem bir akşam yaşattı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Ramazan Sokağı’nda sahne alan İncesaz, dinleyenlere muhteşem bir akşam yaşattı.

Nilüfer Belediyesi’nin Halk Evi önünde kurduğu Nilüfer Ramazan Sokağı, her akşam farklı etkinliklerle vatandaşlara keyifli anlar yaşatıyor.

Nilüfer Ramazan Sokağı’nda, konserlerden geleneksel gösterilere kadar birçok etkinlik düzenleniyor. Cumartesi akşamında da Ramazan Sokağı keyifli anlara sahne oldu. Etkinlikler, Hacivat ve Karagöz gösterisiyle başladı. Miniklere eğlenceli anlar yaşatan gösterinin ardından, sahneye müziğin zarif temsilcisi İncesaz çıktı.

Türk müziğinin seçkin eserleriyle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatan İncesaz, konser boyunca dinleyicilerden büyük alkış aldı. Konsere, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Okan Şahin, Serpil Altun ve Mahmut Demiröz, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer’in dayanışma ve birlik kenti olduğunu vurgulayarak, “Burada sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi. Başkan Şadi Özdemir, “Buradan bir kez daha haykırmak istiyoruz. Her zamanki gibi, ‘Her şey çok güzel olacak’ diyoruz” ifadelerini kullandı.