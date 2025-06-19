Bursa Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılaşmayla mücadelesi kapsamında Çalı Mahallesi’nde 2 bin 300 metrekarelik ruhsatsız bir depoyu yıktı.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, ilçedeki plansız yapılaşmanın önlenmesi ve tarım alanlarının korunması hedefiyle kaçak yapılara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalarda, Çalı Mahallesi’nde ruhsatsız olarak inşa edilen büyük bir depo tespit edildi.

Belediye ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda, 2 bin 300 metrekare alanda ruhsatsız olarak inşa edilen deponun yıkımına karar verildi. Güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen operasyonda, mal sahibinin engelleme girişimlerine rağmen yıkım çalışması sorunsuzca tamamlandı.