Bursa Nilüfer Belediyesi sanat atölyeleri eğitmenleri ve öğrencileri, Dünya Dans Günü’nü Pancar Deposu’nda düzenlenen gösterilerle kutladı. Salsa, vals, tango ve halk danslarının sergilendiği etkinlikte dans tutkunları bir araya geldi.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren sanat atölyelerinde dans eğitimi alan öğrenciler, Dünya Dans Günü’nde yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Nilüfer Pancar Deposu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Belediye Başkan Yardımcıları Serpil Altun ve Bukle Erman’ın yanı sıra belediye meclis üyeleri ve çok sayıda dans tutkunu katıldı.

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi Kültür Sanat Kulübü Derneği, eğitmenleri ve öğrencileri bu özel gecede dans performanslarını sergiledi. Eğitmen Tülay Özkahraman’ın öğrencilerinin hazırladığı Pembe Panter Show ile başlayan gecede, izleyiciler vals, salsa ve tangonun en güzel örneklerini izleme fırsatı buldu. Etkinlikte ayrıca Nilüfer Halk Dansları Topluluğu’nun sunduğu Roman dansı gösterisi de büyük beğeni topladı. Katılımcılar da geceye salsa ve tango gösterileriyle renk kattı.

Etkinlikte konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Dünya Dans Günü’nü kutlayarak, “Bütün güzel şeyler gibi dans da Nilüfer’de. Nilüfer; sporun, sanatın ve kültürün kenti. Bunları desteklemeye de her zaman devam edeceğiz” dedi.