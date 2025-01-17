Bursa Nilüfer Belediyesi 417. parkını Ahmet Yesevi Mahallesi’nde hizmete açtı. Zümrüt Çocuk, Oyun ve Dinlenme Parkı’nın hemen yanında da kentin 2. Nilbel Kafesi halkla buluştu.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, kent sakinlerinin yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Ahmet Yesevi Mahallesi’nde, yapımı 5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan Zümrüt Çocuk, Oyun ve Dinlenme Parkı ve parkın hemen yanında yer alan ikinci Nilbel Kafe, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine; Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtarı Bülent Çaklı ve çok sayıda muhtar ile geçmiş dönem Nilüfer Belediye Başkanı Faruk Baykal, CHP Nilüfer ilçe örgütü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ilçede kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmayı hedeflediklerini belirterek, “Mahallelerde daha çok buluşma noktaları oluşturmak istiyoruz. Çünkü ortam yaratmadığınızda aileler evde durmak zorunda kalıyor. Biz, mahallelerde yeni alanlar, güvenli ve temiz ortamlar oluşturalım ki hem aileler buralarda zaman geçirsinler hem de çocuklar oynayıp, sosyalleşsinler” dedi.

ÇEVRECİ YATIRIM

Halı saha ve çocuk oyun donatı alanlarının bulunduğu parkta, mevcut 26 ağaca ek olarak 32 yeni ağaç dikildiğini söyleyen Başkan Şadi Özdemir, parkın hemen yanında yer alan Nilbel Kafe’den, vatandaşların uygun fiyatlarla kaliteli hizmet alabileceğini ifade etti. Başkan Şadi Özdemir, Nilbel Kafe’nin, enerjisini, çatısındaki güneş enerjisi panellerinden aldığını da belirterek çevreci yatırım yaptıklarını vurguladı.

5 YENİ PARK DAHA AÇILIŞI HAZIRLANIYOR

Önümüzdeki günlerde 23 Nisan, Balat, Demirci, Işıktepe ve Doğanköy Mahallesi’nde 5 yeni parkın daha açılışını gerçekleştireceklerini ifade eden Başkan Şadi Özdemir, “Nilüfer’de 2 milyon 895 bin metrekarelik yeşil alan var. Kişi başına düşen park alanı ise 5 metrekare. Bu rakamı artırmak için çalışıyoruz. Nilüfer, herkesin yaşamak istediği bir yer. Biz de kentimizin, yaşam kalitesini daha da yukarı çıkaracağız” şeklinde konuştu.

CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin de parkların vatandaşların nefes aldığı yerler olduğunu belirterek, amaca uygun parkların sayısının artması gerektiğini ifade etti.

“CHP’Lİ BELEDİYELER HİZMET ÜRETMEYE DEVAM EDECEK”

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ise konuşmasında, CHP’li belediyelerin tüm engellemelere rağmen hizmet üretmeye devam ettiğini vurgulayarak, “Bu kentin yoksul insanlarına yardım eden, hizmet üreten belediyelerimize karşı yapılan her müdahale vatandaşı cezalandırmaktır” dedi.

Park ve Nilbel Kafe’nin bölgeye hayırlı olmasını dileyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da, “Çalışmalarımızla, halka yakın duruşumuzla belediyelerimizin hizmetlerini engellemeye çalışanlara, en iyi cevabı sandıkta vereceğiz. Bunun için de işimizi düzgün yapacağız” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu da Nilüfer’deki park sayısının daha da artması temennisinde bulunarak, “Her şey halkımız ve Bursa için” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Zümrüt Çocuk, Oyun ve Dinlenme Parkı ile Nilbel Kafe’nin açılış kurdeleleri kesildi. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir daha sonra konuklarla birlikte parkı gezdi ve Nilbel Kafe’de kahve içti.