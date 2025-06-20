Bursa'da Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ilçedeki özel eğitim kurumlarının temsilcileri ile bir araya gelerek taleplerini dinledi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer’de hizmet veren özel eğitim kurumlarının temsilcileri bir araya geldi.

Mudanya Üniversitesi’nde gerçekleştirilen buluşmaya Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Anzelha Nazlı Tan ile özel eğitim kurumlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda eğitim kurumu temsilcileri, Başkan Özdemir'den katı atık bedelleri konusundaki taleplerini iletti.

Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer’in sunduğu imkanlarla herkesin yaşamak istediği bir ilçe olduğunu vurgulayarak, “Nilüfer çok değerli bir bölge. Kentimizde birçok özel eğitim kurumu faaliyet gösteriyor. Biz de Nilüfer’i ortak akılla yönetmeye çalışıyoruz” dedi.

Eğitime ve eğitim kurumlarına destek olunması gerektiğinin bilincinde olduklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, “Eğitim kurumlarına yönelik katı atık bedellerinde gerekli düzenlemeler en kısa zamanda yapılacak” diye konuştu.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, BTSO olarak iş dünyasının sorunlarına çözüm bulmayı amaçladıklarını belirterek, bu konudaki iş birliklerine açık olduklarını ifade etti.

Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl ise Başkan Şadi Özdemir’e eğitime verdiği destek için teşekkür etti.