Bursa'da Nilüfer Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukları, iki oyunla ücretsiz olarak buluşturacak.BURSA (İGFA) - Bursa'da Nilüfer Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda etkinlikler düzenliyor. 23 Nisan günü Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde Çocuk Şenliği düzenleyecek olan Nilüfer Belediyesi, ayrıca çocukları iki tiyatro oyunu ile de buluşturacak.

22 Nisan Salı günü saat 10.30 ve 14.00’da Uğur Mumcu Sahnesi’nde “Palyaço Dede”; 23 Nisan Çarşamba günü de saat 13.00 ve 15.00’te Nazım Hikmet Kültürevi’nde “Bir Kavanoz Macera” isimli oyunlar, çocuklar için sahnelenecek.

Bu oyunları izlemek isteyen öğrenciler, biletlerini “bilet.nilufer.bel.tr” adresinden alabilecek.