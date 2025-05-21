Bursa Nilüfer Belediyesi, Yaylacık Mahallesi’nde tarım arazisi üzerine inşa edilen 1 depoyu yıkarken, 1 depoyu da kullanılamaz hale getirdi.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, özellikle tarım alanlarına yapılmış kaçak yapılarla mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Belediye ekipleri tarafından tespit edilerek, yasal prosedürleri tamamlanan ruhsatsız yapılar yıkılıyor. Çevik kuvvet ve zabıta ekiplerinin güvenlik önlemleri çerçevesinde, Yaylacık Mahallesi’nde bin 500 metrekarelik bir depo tamamen yıkılırken, 280 metrekarelik depo da kullanılamaz hale getirildi.