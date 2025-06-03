Bursa Nilüfer Belediye Başkanlığı adına Osmangazi Hipodromu’nda düzenlenen koşunun kazananı jokeyliğini Gökhan Kocakaya’nın yaptığı “Taşan” oldu.BURSA (İGFA) - Türkiye Jokey Kulübü’nün (TJK) Nilüfer Belediyesi adına her yıl düzenlediği Nilüfer Belediye Başkanlığı Koşusu bu yıl da Osmangazi Hipodromu’nda gerçekleştirildi. 4 yaş ve üzeri safkan Arap atlarının katıldığı yarışı, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Emre Karagöz, Zerrin Güleş, Şirin Arıbaş, Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Demirhan Aslan ve Hipodrom Müdürü Devrim Evcim izledi. 9 safkan atın koştuğu yarış, 2 bin 100 metre mesafeli kum pistte yapıldı. Koşuyu, Şeyda Ercan’ın sahibi olduğu “Taşan” isimli at kazandı.

Sultansuyu Tarım İşletmelerinin de yetiştiricisi olduğu Taşan, jokeyi Gökhan Kocakaya idaresinde 2.26.71’lik dereceyle kazanmayı başardı. Berktuğ Eroğlu’nun antrenörlüğünü yaptığı 8 yaşındaki Taşan, bu galibiyetiyle kariyerindeki 14’üncü birinciliğini elde etmiş oldu.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, koşunun ardından kazanan safkanın sahibi adına antrenör Eroğlu’na kupasını ve çiçeğini takdim etti.

Bursa Hipodrom Müdürü Devrim Evcim’e günün anısına çiçeğini Başkan Şadi Özdemir verdi.