Bursa Nilüfer Belediyesi ve Çalı Çevre ve Kültür Derneği (ÇEKÜDER) işbirliğiyle düzenlenen 9. Çalı Köy Filmleri Festivali, sinemaseverleri bir araya getirdi. Türk sinemasının ilk köy filmi “Aysel, Bataklı Damın Kızı”nın restore edilmiş versiyonunun gösterimiyle başlayan festival, zengin programıyla üç gün boyunca sinemaseverlere keyifli anlar yaşatacak.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi ve Çalı Çevre ve Kültür Derneği (ÇEKÜDER) işbirliğiyle düzenlenen 9. Çalı Köy Filmleri Festivali, başladı. Türkiye’nin ilk kamplı açık hava festivali özelliği taşıyan etkinliğe, Bursa’nın yanı sıra İstanbul, Ankara ve Samsun gibi Türkiye’nin dört bir yanından sinemasever de büyük ilgi gösterdi.

Festivalin açılış törenine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, İYİ Parti Nilüfer İlçe Başkanı Osman Uçar, Çalı Mahalle Muhtarı Kaan Doğan, Nilüfer Belediye Meclis Üyeleri ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Festivalin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Türkiye’nin dört bir yanından katılımcıların olmasının festivalin ulaştığı noktayı gösterdiğini belirtti. Başkan Şadi Özdemir, Bilecik ve çevre illerde yaşanan yangınlar ile yangınlarda hayatını kaybedenlerin acısı nedeniyle festival programındaki konserlerin iptal edildiğini söyledi. Başkan Şadi Özdemir, festival kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen Ulusal Disiplinlerarası Sinema Sempozyumu’nun başarıyla tamamlandığını da sözlerine ekledi.

TÜRKİYE’DE ÖRNEK FESTİVAL

Türk sinemasının ilk köy filminin Nilüfer ve Çalı’da çekilmesinin önemine vurgu yapan Başkan Şadi Özdemir, “Aysel, Bataklı Damın Kızı filminin yönetmenliğini Muhsin Ertuğrul yaptı. Nazım Hikmet’in Bursa Cezaevi'nde kaldığı dönemde senaryosunu yazdığı, Cemal Reşit Rey’in müziklerini bestelediği filmde Cahide Sonku başrol olarak rol aldı. Bu filmde Çalı’nın çocukları, gençleri ve kadınları da figuran olarak yer aldı” dedi. Festival kapsamında filmin restore edilmiş halinin gösterileceğini ifade eden Başkan Şadi Özdemir, festivalin atölyeler, yürüyüşler, söyleşiler ve film gösterimleriyle dolu dolu geçeceğini belirtti.

Festivalin Türkiye’nin ilk kamplı açık hava festivali olduğuna dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, bu örnek etkinliğin Nilüfer’de düzenlenmesinin önemli olduğunu söyledi. Kentlerin kendi hikayeleri ve değerleriyle anlam kazandığını vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, “Kentler, kendi tarihlerini ve değerlerini iyi korumalı” dedi.

ÇEKÜDER Başkanı Sadık Emre Sakin de, güzel bir festival hazırlamak için bir yıldır çalıştıklarını ve bu yıl ilk kez Ulusal Disiplinlerarası Sinema Sempozyumu’nu eklediklerini ve başarılı bir sempozyum gerçekleştirdiklerini belirtti. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç ise Türkiye’nin ilk köy filminin çekildiği Çalı’da böyle bir festival düzenlenmesinin çok anlamlı olduğunu dile getirerek, 9 yıl önce az katılımla başlayan festivalin her geçen gün büyüdüğünü görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Çalı Muhtarı Kaan Doğan da son günlerde yaşanan orman yangınlarına dikkat çekerek, katılımcılardan bu konuda duyarlı olmalarını istedi.

AYSEL, BATAKLI DAMIN KIZI RESTORE EDİLMİŞ HALİ GÖSTERİLDİ

Açılış konuşmalarının ardından “Aysel, Bataklı Damın Kızı” filminin gösterimi gerçekleştirildi. Film gösteriminin ardından ÇEKÜDER Başkanı Sadık Emre Sakin, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç ve Kadıköy Sinematek/Sinemaevi Genel Koordinatörü Elif Ergezen, filmin Türk sinema tarihindeki önemi ve restorasyon süreci hakkında söyleşi düzenledi. Festivalin ilk günü “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri” filminin gösterimiyle sona erdi.

Festival boyunca film ve belgesel gösterimleri, yönetmen söyleşileri, atölyeler ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bu yıl serbest temada düzenlenen ve 131 eserin başvurduğu kısa film yarışmasının ödül töreni festivalin son gününde yapılacak.