Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını uluslararası alanda tescilleyen Lozan Barış Antlaşması’nın 102. yıl dönümü, Mudanya’da Mütareke Meydanı'nda düzenlenen anlamlı bir söyleşi ile geleceğe aktarıldı.BURSA (İGFA) - Lozan Barış Antlaşması'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla “Mudanya’dan Lozan’a Bir Yol Var” başlıklı söyleşi Mütareke Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Diplomasi Araştırmaları Derneği (DARD) Genel Sekreteri Prof. Dr. Barış Özdal’ın moderatörlüğünde yapılan söyleşiye İstanbul Aydın Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Levent Ürer’in konuk konuşmacı olarak katıldı. Etkinliği, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş, CHP İlçe Başkanı Furkan Atalay, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda Mudanyalı da ilgiyle takip etti.

Etkinliğin açılışında konuşan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Lozan’ın önemine vurgu yaparak, İsmet İnönü’nün Lozan görüşmelerindeki, “Efendiler, ben buraya Mondros’tan değil, Mudanya’dan geliyorum” sözünü hatırlattı. Mudanya Mütarekesi'nin Lozan masasına başı dik oturmanın zemini olduğunu ifade eden Başkan Dalgıç, "Bu yolda yürüyenler barışa, onura ve bağımsızlığa giden yolu buradan açtı. Mütareke kenti Mudanya’da yaşamaktan gurur duyuyoruz. Lozan, Cumhuriyet’in tapusudur. Bu hafızayı sadece hatırlamakla yetinmeyeceğiz, büyüterek geleceğe taşıyacağız" dedi. Dalgıç, Lozan ruhunun Türkiye’nin dört bir yanında anılması gerektiğini belirterek, Cumhuriyet’in daha güzel günlerine ulaşma kararlılığını vurguladı.

"LOZAN, YAŞAYAN TEK DİPLOMATİK METİN"

Söyleşide, Prof. Dr. Levent Ürer, Mondros’tan Lozan’a uzanan süreci tarihsel ve siyasal boyutlarıyla ele aldı. Ürer, Lozan'ın yalnızca bir barış antlaşması değil, aynı zamanda büyük bir diplomatik zafer olduğunu belirterek, "Devri itibarıyla halen yürürlükte olan, yaşayan tek metindir. Bir milletin yokluk içinde gösterdiği iradeyi hukuki bir zemine taşıması, Lozan’ın en güçlü tarafıdır" diyerek antlaşmanın önemine dikkat çekti.

Etkinlik sonunda, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Prof. Dr. Levent Ürer ve Prof. Dr. Barış Özdal’a katkılarından dolayı birer teşekkür plaketi takdim etti.