Millî Eğitim Bakanlığı’nın kültürel ve sanatsal faaliyetleri kapsamında kurulan Bursa Maarif Halk Dansları Topluluğu, “Göçün Kadınları – Anadolu’ya Uzanan Yol” temalı performansıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde izleyicileri büyüledi. 93 okuldan 85 kadın ve 20 erkek öğretmenin sahnelediği gösteri, ayakta alkışlandı.BURSA (İGFA) - Bursa Maarif Halk Dansları Topluluğu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu’nda gerçekleştirdiği “Göçün Kadınları – Anadolu’ya Uzanan Yol” temalı halk oyunları gösterisiyle unutulmaz bir geceye imza attı.

Bursa’daki 93 okulda görev yapan 85 kadın ve 20 erkek öğretmenden oluşan topluluk, farklı branşlardan gelen özverili performanslarıyla tarihin kadın destanını sahneye taşıdı.

Dört bölümden oluşan gösteride, Kafkaslar’dan Anadolu’ya göç eden kadınların direnci, Toroslar’daki Yörük kadınlarının sevinç ve dayanışması, Balkanlardan gelen kadınların kültürel yolculuğu ve Anadolu’nun kadim ruhunda birleşen hikayeler, dansın evrensel diliyle anlatıldı. Seyirciler, kadınların tarih boyunca sergilediği cesaret ve dayanıklılığa tanıklık ederken, uzun süren alkışlarla duygusal anlar yaşadı.

“ÖĞRETMEN YAPARSA EN GÜZELİNİ YAPAR”

Gösteri, öğretmenlerin sanatsal yetkinliklerini ve yaratıcılıklarını gözler önüne sererek, “Öğretmen yaparsa en güzelini yapar” sözünü bir kez daha kanıtladı. Performans, kültürel belleği canlı tutan ve dayanışmayı yücelten bir sanat eseri olarak hafızalara kazındı.

Etkinliğe, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, MEB Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu Genel Koordinatörü Özer Yılmaz ile çok sayıda protokol üyesi katılarak öğretmenlerin bu anlamlı sanat yolculuğuna destek verdi.