Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Bursa ayağında ikinci gün, her yaştan sanatsevere hitap eden etkinliklerle geçti; sema gösterilerinden çocuk atölyelerine, mehter konserinden edebiyat söyleşilerine kadar zengin bir program sunuldu.BURSA (İGFA) - Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin beşinci durağı olan Bursa Kültür Yolu Festivali, ikinci gününde sanatseverleri bir araya getirdi. Bursa, müzik, tiyatro, sergiler, söyleşiler ve çocuk etkinlikleriyle coşkulu anlara sahne oldu.

Bursa Mevlevihanesi’nde İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu’nun, Yüce Gümüş yönetiminde ve Postnişin M. Fatih Çıtlak’ın katılımıyla gerçekleştirdiği “Semâ Mukâbelesi” ve “Devrân-ı Şerif” izleyicilere manevi bir deneyim yaşattı. Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu’nda İncesaz, klasik Türk müziği eserleriyle müzikseverlere unutulmaz bir akşam sundu. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi Amfi Alanı’nda ise “Mehter Konseri ve Kılıç Kalkan Gösterisi” geleneksel Türk kültürünü coşkuyla yansıttı.

KÜLTÜREL VE AKADEMİK BULUŞMALAR

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Geleneksel Türk Okçuluğu Çalıştayı”nın ikinci günü, uzmanların katılımıyla dört oturumda tamamlandı. Okçuluğun tarihsel, kültürel ve sportif boyutları akademik bir çerçevede ele alındı. Yazar Kaan Murat Yanık, Bursa İl Halk Kütüphanesi’nde “Kahvenin Hatrı Edebiyat Söyleşileri” ile edebiyat tutkunlarıyla buluştu. Uluumay Vakfı’ndaki “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Başlıklar” sergisi ise yoğun ilgi gördü.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN RENKLİ ETKİNLİKLER

Hüdavendigar Kent Parkı’ndaki “Çocuk Köyü”, minikleri tiyatro, masal anlatımı ve atölyelerle buluşturdu. “Evrim Ölçer Özünel ile Tıngır Mıngır Masallar” ve “Neşeli Dünyam” çocuk tiyatrosu büyük beğeni topladı. Çocuklar, Bursa İl Halk Kütüphanesi’nde “Dublaj Kutusu” ile replik seslendirdi, Alâ Sanat Cafe & Atölye’de ise “Su Kabağı İşlemeciliği” atölyesiyle yaratıcılıklarını geliştirdi.

Korupark AVM’de “Sen de Çal” projesi kapsamında gençler piyoyla yeteneklerini sergilerken, “Sen de Söyle” kabininde şarkı söyledi. Cumhuriyet Meydanı, Zafer Plaza ve Bursa Kent Meydanı’ndaki “Sokak Sahne”lerde genç müzisyenler performanslarını sundu. Zafer Plaza’daki “Karaoke Kabini” de müzik dolu anlar yaşattı. Merinos Parkı’nda “Artmeydan”da ressamlar, halkla iç içe eserlerini resmetti.

FOTOMARATON ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

“FotoMaraton” ve “FotoMaraton Çocuk” etkinliklerinde festivalin en güzel karelerini yakalayan fotoğrafçılar, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende ödüllendirildi. Tören öncesi ünlü fotoğrafçı Coşkun Aral, söyleşisiyle fotoğraf tutkunlarıyla buluştu.