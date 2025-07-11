Bursa'da İnegöl Belediyesi, Uluslararası Aliya Düşünce Derneği ve İnegöl Bosna Hersek Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, Srebrenitsa Katliamı dualarla anıldı. Etkinlikler kapsamında “Dinmeyen Acı: Srebrenitsa” sergisi açıldı.BURSA (İGFA) - İnegöl, Srebrenitsa Katliamı’nın 30. yılında, “Unutulan soykırım tekrarlanır” sözünden hareketle anlamlı bir anma programına ev sahipliği yaptı.

İnegöl Belediyesi, Uluslararası Aliya Düşünce Derneği ve İnegöl Bosna Hersek Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, 1995’te yaşanan katliamın acılarını unutmamak ve unutturmamak amacıyla gerçekleştirildi.

İnegöl Belediyesi’nin yeni hizmet binasında düzenlenen programda, soykırımda hayatını kaybeden 8 bin 372 kişi için dualar okundu.

“Dinmeyen Acı: Srebrenitsa” sergisi, katliamın izlerini yansıtan 20 fotoğrafla vatandaşların ziyaretine açıldı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve beraberindeki heyet, sergiyi gezdikten sonra konferans salonunda düzenlenen anma programına katıldı. Program, dualar, şiir dinletisi ve konuşmalarla devam etti.

“SREBRENİTSA, İNSANLIĞIN SUSTUĞU GÜNDÜR”

İnegöl Bosna Hersek Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Fikret Doyan, “Srebrenitsa, sadece bir soykırım değil, dünyanın vicdanının körleştiği gündür. 8 bin 372 can, Müslüman oldukları için katledildi. Anneler hâlâ adalet arıyor. Unutmadık, unutturmayacağız. Bugün Gazze’de de aynı soykırım devam ediyor. Masum canları katledenleri lanetliyoruz” dedi.

“BOSNA BİR İDEALDİR”

Uluslararası Aliya Düşünce Derneği Başkanı Ahmet Sert, Bosna’nın bir arada yaşama idealini temsil ettiğini vurgulayarak, “Aliya İzzetbegoviç, Bosna’nın bir fikir, bir inanç olduğunu söylüyordu. 250 bin insan katledildi, 50 bin kişi gazi oldu. Avrupa’nın ortasında dünya sessiz kalırken, dost bildiğimiz ülkelerin suskunluğu unutulmayacak.” dedi.

Srebrenitsa’nın acısının hâlâ taze olduğunu belirten İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Bu zulmü unutmamak ve nesillere aktarmak zorundayız. Müslümanlar olarak eğitimle, bilgiyle ve birlikle güçlü olmalıyız. Zulme dur demek için bilgiye erişmeliyiz. Allah, ‘Oku’ diyor; bu bir hikmet. Güçlü ve bir arada olursak, bu acılar tekrarlanmaz. Şehitlerimizin ruhları şad, makamları cennet olsun” diye konuştu.