Bursa'da İnegöl Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Semih Kandemir ve Riva Orkestrasını ilçe halkıyla buluşturdu.BURSA (İGFA) - 30 Ağustos Zafer Bayramının 103’üncü yılında İnegöl Belediyesi heykel meydanında zafer coşkusuna coşku katan bir konsere imza attı.

Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında İnegöl’ün bir değeri olan Semih Kandemir ile Riva Orkestrası ilçe halkıyla buluştu. Yaz akşamına şarkılarıyla renk katan Riva Orkestrası, performansıyla büyük beğeni aldı. Heykel meydanında alanı dolduran vatandaşlar bir yandan şarkılara eşlik ederken bir yandan da Zafer Bayramının coşkusuna ortak oldu.

BAŞKAN TABAN VATANDAŞLARIN ZAFER BAYRAMINI KUTLADI

Konseri Belediye Başkanı Alper Taban da takip etti. Konser sonrası sahneye davet edilen Başkan Alper Taban, kısa bir selamlama konuşması yaparak ilçe halkının 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.

Başkan Taban, “Bugün Zafer Bayramı. Öncelikle Zafer Bayramımız kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi saygı ve rahmetle yad ediyorum. Kıymetli gazilerimizi şükranla anıyorum. Riva Orkestrası da bizim İnegöl’ümüzün bir değeri. Semih Kandemir kardeşimize, herkesin dede olarak tanıdığı kıymetli büyüğümüz Hilmi Soral ağabeyimize ve diğer orkestramıza bu güzel gece için teşekkür ediyorum” dedi.