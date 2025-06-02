Bursa İnegöl Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 17 ilkokuldan 450 öğrencinin katılımıyla düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi ile İnegöl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde HOBA Projesi (Hareketli Yaşam, Oyun ve Beceri Aktiviteleri) kapsamında Geleneksel Sokak Oyunları Şenliği düzenlendi. Bugün 09.30’da başlayan ve 15.30’a kadar süren şenliğe İnegöl’deki 17 ilkokuldan toplam 450 öğrenci katıldı. Geleneksel sokak oyunlarında çeşitli eğlence ve yarışmalara pek çok etkinliğin yer aldığı şenlikte, minikler unutulmaz bir gün yaşadı. Renkli görüntülere sahne olan şenliğin açılışında İnegöl protokolü de öğrencileri yalnız bırakmadı.

ÖĞRENCİLERİMİZ BU OYUNLARI OYNARKEN BİZ ÇOCUKLUĞUMUZA DÖNECEĞİZ

Programın başlangıcında kısa bir selamlama konuşması yapan İnegöl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, “Bugün geleneksel çocuk oyunları şenliğinde bir aradayız. Bunlar belki sizin için yeni oyunlar olabilir ama sizler bu oyunları oynarken biz çocukluğumuza döneceğiz. Bizim çocukluğumuzda tabletler yoktu. Kendi yaptığımız bu oyunlar vardı. Arkadaşlıklar vardı, dostluklar vardı, sevgi vardı. Uzun zamandan beri HOBA ekibimiz okullarımıza giderek gerçekten hareketli bir yaşamı çocuklarımıza öğrettiler. Ben bu anlamda HOBA otobüsünü veren Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Bursa’da bir farkındalık oldu bu. TRT belgeselinde de otobüsümüz yayınlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

BAŞKAN TABAN’DAN ÖĞRENCİLERE DAVET

Belediye Başkanı Alper Taban ise yeni bir haftaya ve yeni bir aya başladığımızı hatırlatarak; “Haziran ile birlikte yaz geliyor. İnşallah güzel bir yaz geçirirsiniz. Okul döneminin de sonuna geliyoruz. Öğrencilerimiz dinlenmeyi de hak ettiler. Ancak tabi aktif dinlenin. Belediyemizin açtığı kurslardan da istifade edin” diye konuştu.

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARINI ÖĞRENMENİZİ VE YAŞATMANIZI İSTİYORUZ

Bugün geleneksel çocuk oyunları şenliği için bir araya geldiklerini de hatırlatan Başkan Taban, “Sizlerin de geçmişte oynanan bu oyunları öğrenmenizi, biliyorsanız pekiştirip oynamanızı istiyoruz. Sokaklarda uygun olan alanlarda, parklarda, yeşil alanlarda bu oyunları oynayıp yaşatmanızı istiyoruz. Bunun için bir dizi hazırlıklar yaptık. İnşallah keyifli zaman geçirirsiniz. Ben emeği olan çok değerli Kaymakamımız ve Milli Eğitim Müdürümüze, çalışma arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Sevgili gençler sizlere güveniyor ve sizleri önemsiyoruz. Aileniz için nasıl önemliyseniz şehrin yöneticileri olarak bizim için de önemlisiniz. Hepinize başarılar ve iyi eğlenceler diliyorum” ifadelerinde bulundu.

OYUN OYNARKEN BİRÇOK ŞEYİ DE ÖĞRENECEKSİNİZ

Kaymakam Eren Arslan da “Yapılan bu organizasyon gerçekten çok önemli bir aktivite. Aslında burada sadece oyun oynayacaksınız zannediyorsunuz ama oyun oynarken birçok şeyi de öğreneceksiniz. Bu oyunların hepsinin temelinde; arkadaşlık, sevgi, saygı… Bunların hepsini barındıran, bizleri geçmişimizden bugüne taşıyan çok kıymetli oyunlar. İnşallah bunları oynarken hem oynayacak hem öğreneceksiniz. Çağımızın en büyük iki sorunu; hareketsizlik ve buna bağlı olarak kötü beslenme ile fastfood tarzı beslenmenin getirdiği sağlık sorunları, bir diğeri ise teknolojiyi yanlış kullanma ve bağımlılık seviyesine gelmesi. Bunlardan uzaklaşarak doğayla, hareketle ve birbirimizle iletişim kurarak gerçek hayatta sosyalleşerek inşallah ruh ve beden sağlığı açısından çok daha sağlıklı yetişeceksiniz” dedi.