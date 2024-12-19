Bursa'da İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosunun yeni oyunu “Hastalık Hastası” gala gösterimiyle seyirciyle buluştu. Tiyatro gösterisine vatandaşların ilgisi yoğun oldu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu yeni oyunu “Hastalık Hastası” ile ilk kez seyirci karşısına çıktı. Ünlü Fransız oyun yazarı Moliere’in son eseri olan oyun, Volkan Derman yönetmenliğinde İnegöl sahnesine taşındı. 1673 yılında kaleme alınmış ve ilk kez aynı yıl sahnelenmiş olan oyun 351 yıldan beri birçok topluluk tarafından sergilenirken, İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu da oyunu başarıyla sanatseverlere sundu.

Çarşamba akşamı 20.00’da gala gösterimiyle ilk kez seyirciyle buluşan oyuna ilçe halkının ilgisi de yoğun oldu. Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde oyunu izlemeye gelen kalabalık adeta salona sığmadı. Belediye Başkanı Alper Taban da şehir tiyatrosunun yeni gösterisinin ilk sahnesinde seyirciler arasında yerini alarak oyunu izledi.

“İLÇE DÜZEYİNİN ÇOK ÜZERİNDE BİR GÖSTERİ SUNDULAR”

Tiyatro gösterisi sonrası sahneye davet edilen Başkan Alper Taban, kısa bir selamlama konuşması yaptı. Taban, “Bizlere bu akşam çok keyifli bir tiyatral gösteri sunan İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibimize çok teşekkür ediyorum. Adımız ilçe olsa da aslında bir şehir tiyatrosu bizlere izlettiler. İlçe düzeyinin çok çok üzerinde. Çok ciddi emekleri var arkadaşlarımızın. Ben her birine teşekkür ediyorum” dedi.

Yeni bir kültür merkezinin müjdesini de veren Başkan Taban, “Bir yandan da düşünüyorum, daha güzel ortamlarda sizleri ağırlamak istiyoruz. Geldiğim andan son ana kadar salonumuz tamamen dolu. Demek ki İnegöl’ümüz tiyatroya çok büyük önem veren, beraberinde kültür sanat organizasyonlarına değer veren bir şehir. Bundan dolayı da kıvanç duydum. Bir kısım vatandaşlarımız da geri dönmek zorunda kaldı bunun da farkındayız. İnşallah İnegöl’e güzel bir kongre ve sanat merkezi kazandırmak için çalışmalarımızı başlattık” diye konuştu.

ÇOK DEĞERLİ PROGRAMLAR YAPILACAK

Kültür sanat etkinliklerine ilişkin de konuşan Taban, “Yolları altınla kaplasak, en iyi altyapı ve tesisleri de yapsak kültür ve sanat eksik kaldığında bir şeyler tatsız, tuzsuz oluyor. Beraberinde parklar yapıyoruz, çok kıymetli tesisler yapıyoruz ama bunları parçalayan, yıkan, harap eden insanları da görüyoruz. Bizler bu dönem dolu dolu programlar yapmak istiyoruz. O kadar çok program olsun ki vatandaşlarımız da ben buna mı gitsem diğerine mi gitsem diye tercih etmek durumunda kalsınlar. Herkese hitap eden çok değerli çalışmalar gelecek” şeklinde konuştu.