Bursa'da İnegöl Belediyesi bir haftadır her gün farklı etkinliklerle sürdürdüğü çevre haftası kutlamalarının finalini geri dönüşüm sergisi, geri dönüşüm defilesi, müzikal ve atık toplama yarışmalarının ödül töreninin yer aldığı programla gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi bu yıl Çevre Haftasını dolu dolu kutladı. Geçtiğimiz hafta sonu bisiklet şöleniyle başlayıp devamında fidan dikim etkinliğinden öğrencilere yönelik eğitici tiyatro gösterilerine kadar pek çok programla sürdürülen etkinliklerin finali bugün yapıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Yunus Emre Lisesi ve Anaokulunun gösterileriyle gerçekleştirilen programda, çevre vurgusu yapıldı.

ÖĞRENCİLERİN SUNUMLARI BEĞENİ TOPLADI

İnegöl Kent Müzesinde gerçekleştirilen programda, Yunus Emre Lisesi tarafından hazırlanan “Geri Dönüşüm Sergisi” fuaye alanında ziyaretçilerle buluştu. Serginin gezilmesinin ardından konferans salonunda sahne gösterileriyle devam eden programda, Yunus Emre Lisesi anaokulu öğrencileri Geri Dönüşüm Defilesi gerçekleştirdi. Geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan kıyafetler ve öğrencilerin sunumu büyük beğeni topladı. Ardından yine Yunus Emre Lisesi öğrencileri tarafından sahnelenen çevre temalı müzikal ile çevre ve doğa konusunda mesajlar verildi.

ATIK TOPLAMA YARIŞMALARININ KAZANANLARI ÖDÜLLERİNİ ALDI

Programda İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği atık toplama yarışmalarının kazananlarına da ödülleri takdim edildi. Dünya Çevre Günü kapsamında vatandaşların katılımıyla düzenlenen ve toplam 117 kişinin katıldığı yarışmada; Bitkisel Atık Yağ kategorisinde 143 Litre ile Gülşah Çağır, Cam Şişe kategorisinde 120 kg ile Muhammet Koçak, Plastik Atık kategorisinde 64 kg ile Safiye İncesu ve Atık Pil kategorisinde ise 42 kg ile Zeynep Demirkol birinci oldu. Yarışma birincilerine İnegöl Belediyesi tarafından Fissler marka düdüklü tencere hediye edildi. Bir yarışma da okullar arasında yapıldı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı Okullar Arası Atık Toplama Yarışmasına toplam 77 okul katıldı. Ambalaj Atığı kategorisinde Kocatepe Ortaokulu, Bitkisel Atık Yağ kategorisinde Deydinler Dr. Emin Acar İlkokulu, Elektrikli-Elektronik Atık kategorisinde Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu, Atık Pil kategorisinde Deydinler Dr. Emin Acar Ortaokulu ve Kullanılmış Giysi kategorisinde Mesudiye İlkokulu birinci oldu. Bu yarışma kapsamında dereceye giren okullara da Teknosa’da geçerli toplam 50 bin TL değerinde hediye çeki takdim edildi.

Programda sahneye gelen Belediye Başkanı Alper Taban, çevre haftası kutlamalarına ilişkin bir konuşma yaptı. Yunus Emre Okulunun anaokulundan liseye kadar tüm kademeleriyle ciddi bir emek ile güzel bir program hazırladığını ifade eden Başkan Taban, “Kendilerini kutluyorum. Çok keyifli bir program oldu. Çevre Haftası kapsamında şehrimizde bir haftadır farklı farklı organizasyonlar düzenledik. Burada bir amacımız var, sevgili öğrencilerimizle beraber, yetişkinler olarak bizler çevreyle olan ilişkimizi gözden geçirelim istiyoruz. Çevreye ve doğaya daha duyarlı bireyler olmak istiyoruz. Bunun için de hep birlikte katkı koymamız gerekiyor. Tabi ki öğrencilerimiz hem evlerinde ailelerinden hem de okullarında bu konuda bilgiler alıyorlar. Biz de İnegöl Belediyesi olarak buna katkı sunmak istiyoruz” dedi.