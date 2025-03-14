Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, gençlerin şehre dair talep ve beklentilerini öğrenmek adına gerçekleştirdiği Genç Bakış programları kapsamında bugün 14 Mart Tıp Bayramı olması nedeniyle Sağlık Meslek Lisesi öğrencileriyle buluştu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, gençlerin şehre dair fikir ve beklentilerini dinleme adına her hafta Cuma günü farklı bir okulda öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

Başkan Taban, Genç Bakış adı altında yapılan programlar kapsamında bu sabah Salih İbrahim Kırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne konuk oldu. 14 Mart’ın Tıp Bayramı olması nedeniyle özellikle Sağlık Meslek Lisesi olarak eğitim öğretimin sürdüğü okul tercih edildi.

Okulun konferans salonunda yapılan buluşma öncesi öğrencilere yönelik mini bir ankette yapıldı. Bu ankette öğrencilerin beklentileri ve gördükleri eksiklere ilişkin sorular yer aldı.

Genç Bakış buluşmasının açılışında öğrencilere yönelik kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Alper Taban, “İnegöl Belediyesi olarak genç bakış adı altında programlar yapıyoruz. Özellikle bugün 14 Mart tıp bayramı ve dolayısıyla tıp camiasının gelecekteki fertleri olarak bu anlamlı günde sizlerle buluşmak istedik. Bu vesileyle sizlerin tıp bayramını kutluyorum. Çok değerli bir okuldasınız. Ben başta okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize bize sizlerle buluşma fırsatı verdikleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Taban’ın konuşmasının ardından mikrofon öğrencilere uzatıldı. Gençler şehirle ilgili hayalleri, hedefleri, yaşadıkları sorunlar ve önerilerine ilişkin Başkan Taban’a fikirlerini doğrudan iletme imkanı buldu. Üretilen fikirler üzerine karşılıklı istişareler yapıldı.

Program sonunda okulun öğretmenlerini de öğretmenler odasında ziyaret eden Başkan Alper Taban, kendilerine de çiçek takdiminde bulundu.