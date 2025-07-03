Bursa'nın İnegöl ilçesinde “Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor” ismiyle gerçekleştirilen mahalle buluşmaları Kemalpaşa Mahallesine konuk olan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bölgenin eksikleri ve ihtiyaçları üzerine vatandaşların sorularını yanıtlarken, taleplerin takipçisi olacağını söyledi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, belirli aralıklarla gerçekleştirdiği mahalle buluşmaları kapsamında bu hafta Kemalpaşa Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

“Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor” sloganıyla düzenlenen buluşma, Kemalpaşa Mahallesi Muhtarlığının arkasındaki Altı Eylül Parkında gerçekleşti. Akşam 21.00’da başlayan programa her yaştan mahalle sakinlerinin ilgisi yoğun oldu.

HER ORTAMDA VATANDAŞIMIZA KULAK VERİP DİNLİYORUZ

Burada vatandaşlara hitaben bir konuşma yapan Başkan Taban, “Bu akşam Kemalpaşa Mahallemizde sizlerle buluşmak istedik. Bizler İnegöl Belediyesi olarak sizlerden geri bildirimler almak istiyoruz. Vatandaşlarımızın bizlerden talepleri, varsa sorunları, yaşadıkları sıkıntılar bunları bizzat gelerek sizlerden dinlemek istiyoruz. Bunların pek çoğundan da aslında haberdarız. 153 hatlarımıza, WhatsApp hatlarımıza bildirimler yapıyorsunuz, muhtarlarımıza, Başkan Yardımcılarımıza yapılan bildirimler bizlere ulaşıyor. Dolayısıyla bilgi akışı var. Ancak tam olarak meseleleri anlayamadığımız hususlar da olabilir. Bunun için de sahaya inerek bu buluşmaları yapıyoruz. Her ortamda vatandaşımıza kulak verip dinliyoruz” dedi.

BÜYÜKŞEHİR’İN KONULARINI VATANDAŞ ADINA TAKİP EDİYORUZ

Vatandaşların taleplerinin Büyükşehir Belediyesine iletilmesi ve takibi konusunda çalıştıklarını ifade eden Taban, şöyle devam etti: “Büyükşehir kanunun sonrası bazı iş kolları Büyükşehir Belediyesi’ne, bazı iş kolları ilçe belediyelerine bırakıldı. Ancak vatandaşlarımız bu noktada bazen konuları ayırt edemeyebiliyor. Benim şehrimde bir Belediye Başkanı var, ben ona iletirim diye düşünüyor vatandaşlarımız. Bizler bu konuları da alıp sizler adınıza Büyükşehir Belediyesine iletiyoruz. Takip etmeye çalışıyoruz.”

KAZILAN YERLERİN DAHA KISA SÜREDE KAPATILMASINI İSTİYORUZ

“Şehrimizde altyapı çalışmaları var. 2019 yılında Alinur Aktaş Başkanımız döneminde başladı. O dönem Başkanımız bizlere İnegöl’de ne yapalım dediğinde bizler de altyapı ile ilgili sorunları aşmalıyız demiştik. İçme suyu hatlarımız o dönem yenilenmeye başladı. Bu süreç bu dönem de devam ediyor. Bu yıl sonunda da Büyükşehir Belediyemiz bitireceğini söyledi. Alinur Aktaş Başkanımıza süreci başlattığı için Mustafa Bozbey Başkanımıza da süreci devam ettirdiği için teşekkür ediyorum. Ama tabi bu süreçlerle ilgili itirazlarımız da var. İşin daha kaliteli yapılmasını istiyoruz. Kazılan yerler uzun süre açık kalıyor. Bunların daha kısa sürede yapılıp kapatılmasını istiyoruz.”

“Kemalpaşa Mahallesi İnegöl’ün en büyük mahallesi. 25 bin dolayında nüfus var burada. Bu nüfusa sahip olmayan şehirler var. Nüfusun artarak devam ettiğini de görüyoruz. Bu da ihtiyaçların artması demek. Bizler de bu noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Parklar, sosyal alanlar gibi. Kentsel dönüşüm ile ilgili çalışmalarımız var. Binalarınızla ilgili de gelip nasıl dönüşüm olacağına ilişkin bilgi alabilirsiniz.”

Konuşma sonrası vatandaşlara söz verildi. Mahalle sakinleri tek tek kendi cadde ve sokakları başta olmak üzere Kemalpaşa Mahallesi özelinde ve İnegöl’e dair yaşadıkları sorun ve taleplerini Başkan Alper Taban’a iletti.