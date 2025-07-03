İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Atilla Erdem, Çınarcık Barajı’nın içme suyu ve Uluabat Gölü’nün ekolojik dengesi için kritik olduğunu vurguladı, sanayiye su tahsisi baskılarına karşı uyardı.BURSA (İGFA) - İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Atilla Erdem, Çınarcık Barajı ve Bursa’nın su kaynaklarının yönetimi konusunda Şube Konferans Salonu’nda basın açıklaması yaptı.

İklim değişikliği ve su stresi tehdidine dikkat çeken Erdem, “Çınarcık Barajı Bursamızın can suyudur, dokunma!” dedi iErdem, Türkiye’nin Dünya Doğal Kaynaklar Enstitüsü’nün 2023 Su Stresi Risk Haritası’nda yüksek riskli ülkeler arasında 39. sırada yer aldığını belirtti.

Bursa’nın yıllık 187 milyon metreküp su ihtiyacının yarısı Doğancı ve Nilüfer barajlarından, diğer yarısı yeraltı suları ve kaynaklardan karşılanıyor. Ancak, iklim değişikliği ve artan nüfus nedeniyle su kaynakları tehdit altında.

ÇINARCIK BARAJI’NIN ÖNEMİ

1987’de planlanan Çınarcık Barajı, içme suyu, tarımsal sulama ve Uluabat Gölü’nün ekolojik dengesi için tasarlandı.

Yıllık 743,4 milyon metreküp akımın yüzde 23’ü içme suyuna, yüzde 23’ü tarıma, yüzde54’ü enerjiye ayrıldı.

BUSKİ’ye devredilen 145 milyon metreküp içme suyu hakkı, kentin su ihtiyacını karşılarken, kuyruk suyu Uluabat Gölü’nü besliyor.

İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Atilla Erdem, gölün İznik Gölü gibi kurumaması için barajın korunmasının kritik olduğunu vurguladı.

SANAYİYE TAHSİS TEPKİSİ

Başkan Erdem, DSİ’nin eski planlamalarına dayanarak sanayicilerin Çınarcık Barajı’ndan 70 milyon metreküp su talep etmesini eleştirdi.

TEKNOSAB ve TOSAB’a kuyruk suyundan 34 milyon metreküp tahsis edildiğini, ancak barajın içme suyu için ayrılan kısmının sanayiye verilmesinin kentin su güvenliğini riske atacağını belirten Erdem, Büyükşehir Belediyesi’nin bu baskılara direnerek içme suyu ve Uluabat Gölü’nü önceliklendirmesi gerektiğini söyledi.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

İMO Bursa Şubesi, su güvenliği için şu önerileri sunaak sürecin takipçisi olacağını duyurdu.