Bursa İnegöl Belediyesi Kasım ayı kültür sanat etkinliklerinin finalinde “Ayyar Hamza” isimli yetişkin tiyatro gösterisi İnegöllü sanatseverlerle buluştu.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi’nin Kasım ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında “Ayyar Hamza” oyunu ilçe halkıyla buluştu. İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosunun sahnelediği oyuna İnegöllü sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu. Cuma akşamı Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen tiyatro gösterisinde, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar da izleyicilerle birlikte oyunu takip etti.

İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosunun sergilediği Geleneksel Türk Tiyatrosunun en güzel ve en eğlenceli örneklerinden biri olan “Ayyar Hamza” oyunu, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Kültür ve sanatla dolu dolu bir gece yaşayan sanatseverler, bu oyunla adeta geçmişe yolculuk yaptı. Tek perdeden oluşan oyunda, Muhterem Efendi ve Zuhuri Efendi’nin zenginliklerine zenginlik katmak amacıyla oğullarını kendi istedikleri kızlarla evlendirmeye kalkışması konu alındı. Ancak bu hikayede hesaba katılmayan işler sonucunda yaşananlar, içinden çıkılmaz bir hal aldı. Sena Bey ve Nimet Bey sevdikleri kadınlarla izdivaç arzusundayken, Hamza ve Yaver'in de yardımıyla babalarına türlü oyunlar oynadılar. Sena Bey ve Nimet Beyin macerasını anlatan oyunu, izleyiciler gösteri sonunda ayakta alkışladı.