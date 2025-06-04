Bursa İnegöl Belediyesi, belediye bünyesinde görevlendirilmek üzere 5 farklı alanda toplam 5 personel alımı yapılacağını duyurdu.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçe halkına daha kaliteli ve etkin hizmet sunabilmek amacıyla yapılacak personel alımına ilişkin şu ifadelere yer verildi: “Kurumumuz bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 ayrı alanda görevlendirilecek toplam 5 personel alımı gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda; Kazıcı Yükleyici (Beko Loder) Operatörü, Oto Lastik Tamircisi, Lastikli ve Palet Ekskavatör Operatörü, İnşaat Mühendisi, Greyder Operatörü (Çok Fonksiyonlu) unvanlarında personel istihdam edilecektir.”

BAŞVURU ADRESİ VE SÜRECİ

Başvuruda bulunmak isteyen adayların 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 17.00’ye kadar Mesudiye Mahallesi Şipali Yolu No:27 adresinde bulunan İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekiyor.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

Askerlikle ilişiği bulunmamak, herhangi bir sağlık problemi bulunmamak, 40 yaşından gün almamış olmak, İnegöl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak, esnek ve vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlayabilmek, başvuru esnasında 1 adet güncel vesikalık fotoğraf sunmak.

DETAYLI BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN

Başvurularla ilgili tüm detaylar ve ilan metni, İŞKUR tarafından yayımlanan resmi doküman https://media.iskur.gov.tr/106085/inegol-belediyesi-personel-hizm-13-06-2025.pdf bu bağlantı üzerinden incelenebilir.