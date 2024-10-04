Bursa'da Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Umurbey’de bulunan Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Başkan Deviren, yeni yapılacak barınak hakkında bilgi verdi.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü yoğunluğu yaşandı. Gün boyu merkezi ziyarete gelen yüzlerce minik Gemlikli ile çeşitli firma ve kuruluşlar, belediyenin çalışmaları hakkında Sağlık İşleri Müdürü Veteriner Hekim Dr. Hakan Uğur’dan bilgi aldı.

Ziyaretçiler, buradaki çalışmalar, patili canlara nasıl yaklaşılacağı, nasıl besleneceği ve olası istenmeyen durumlarda neler yapılması gerektiği konularında bilgilendirildi. Miniklere, Sağlık işleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan eğitici oyun kartları da hediye edildi.

Ziyarette konuşan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, belediye başkanı olmadan önce de görev aldığı sivil toplum kuruluşlarında kedi ve köpek kulübeleri yaparak belediyeye hediye ettiğini söyledi. Gemlik Belediyesi tarafından yapılacak hayvan barınağına değinen Başkan Deviren şöyle konuştu: “Yakın zamanda inşa edeceğimiz barınağı, doğaya zarar vermeyen malzemelerle yapmayı planlıyoruz. Gençlerin katkıları bu süreçte gerçekten çok değerli. 15 dönümlük yerimizle birlikte, ormanla birleşen yaklaşık 25 dönümlük bir arazide, sokak hayvanlarımıza bakabileceğimiz ve onları sahiplendirebileceğimiz bir yer oluşturmayı hedefliyoruz. Burada bir kafeterya da olacak, böylece insanlar orada vakit geçirebilecekler. Unutmayın, bu projede en önemli şey gençler. Sizlerle birlikte gelecek adına doğru adımlar atabiliriz. Teşekkür ederim.”

Gün boyu yaklaşık 500 kişi Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyaretçi firma ve dernekler, kendi hazırladıkları kedi ve köpek kulübelerini Gemlik Belediyesi’ne hediye etti.