Bursa'da Gemlik Kent Konseyi Çocuk Meclisi ve Spor Komisyonu’nun düzenlediği “Geçmişten Günümüze Sokak Oyunları Festivali”nin ilki, 26-27 Temmuz 2025 hafta sonunda Gemlik Sosyal Yaşam Merkezi’nde büyük bir coşkuyla gerçekleşti.BURSA (İGFA) - Çocukların geleneksel sokak oyunlarıyla tanıştığı etkinlikte, yakan top, mendil kapmaca, ip atlama gibi oyunlar Bursa Gemlik'te yeniden hayat buldu.

Gemlik Sosyal Yaşam Merkezi’ndeki etkinlik, Gemlik Belediyesi Başkan Vekili Şükrü Aksu, Gençlik Merkezi Müdürü Ali Gürses, Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş ve Hamidiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Çiçek’in katılımıyla başladı. Yüzlerce çocuğun bir araya geldiği etkinlikte çocuklar, yakan top, mendil kapmaca, ip atlama, topaç, körebe, cilli, kuka ve seksek gibi geçmişin popüler oyunlarını oynadı.

“ÇOCUKLARI EKRANLARDAN UZAKLAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ”

Oyunlar, gönüllü eğitmenler eşliğinde tanıtıldı.

Çocuk Meclisi Başkanı Özge Yıldız, festivalin amacını, “Yaz aylarında çocukları ekran başından uzaklaştırarak sosyal oyunlara yönlendirmek istiyoruz. Bizler gittikten sonra da çocukların bu oyunları kendi aralarında sürdürmesini umuyoruz” sözleriyle açıkladı.

Kent Konseyi Spor Komisyonu Başkanı Sezgin Mutlu ise, “Spor, gençlerin gelişiminde önemli bir rol oynuyor. Çocukluğumuzun eğlenceli oyunlarını çocuklara aktararak hem nostalji yaşadık hem de onların keyifli vakit geçirmesini sağladık” dedi.

Festival boyunca boyunca çocuklara oynadıkları oyunlara ait oyuncaklar hediye edildi ve çeşitli ikramlar sunuldu.