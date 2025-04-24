Gemlik’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, büyük bir coşku ve katılımla kutlandı. Etkinlikler, sabah saatlerinde Atatürk Anıtı önünde düzenlenen resmi törenle başladı. İlçe protokolünün eksiksiz katıldığı törende çelenk sunumu gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Bursa Gemlik’teki ilkokul ve ortaokulların hazırladığı gösteriler büyük beğeni toplarken, öğrenciler yeteneklerini sergiledi. Gemlik Belediyesi’nin “Yetenek Sizden, Destek Bizden” projesi kapsamında sahne alan 11 Eylül İlkokulu öğrencileri, “Yeni Bölge Yedi Renk” temalı halk oyunları gösterisi sergiledi. Çocuklar, Anadolu'nun doğusundan batısına farklı yörelerin halk oyunlarını başarıyla sahneledi. Tören sonunda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Gemlik Belediyesi tarafından organize edilen 23 Nisan Şenlik Alanı ise renkli anlara sahne oldu. Gün boyunca Gemlikli çocuklar, ücretsiz olarak kurulan oyun gruplarında ve atölyelerde doyasıya eğlendi. Oyun parkurlarında keyifli vakit geçiren çocuklar, yaratıcı atölyelerde ise eğlenerek öğrenmenin tadını çıkardı. Çocuklar kaydırak, trambolin, oyun grupları ve diğer etkinliklerde keyifli bir gün geçirdiler.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, mutlu çocukların mutluluğu ve geleceği için çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:

“23 Nisan, sadece bir bayram değil; bağımsızlığımızın, ulusal egemenliğimizin ve çocuklarımıza olan güvenimizin en güçlü sembolüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel günü, Gemlik’te coşkuyla kutlamaktan büyük onur duyuyoruz. Çocuklarımız, yarının bilim insanları, sanatçıları, öğretmenleri ve yöneticileri olacak. Onların özgür, mutlu ve donanımlı bireyler olarak yetişmesi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Her bir çocuğumuzun yeteneğini ortaya çıkarmak, hayal gücünü desteklemek ve geleceğe umutla bakmasını sağlamak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Bugün burada sadece bir bayramı değil, aynı zamanda geleceğimizi de kutluyoruz. Tüm çocuklarımızın bayramını içtenlikle kutluyor, onları sevgiyle kucaklıyorum.”