Bursa'nın Gemlik ilçesinde CHP İlçe Gençlik Kolları, artan çocuk istismarı olaylarına dikkati çekti.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde CHP Gençlik Kolları üyeleri gözlerine siyah kurdele bağlayarak ,çocuk istismarı olaylarındaki duyarsızlığa dikkat çekti.

Gemlik Çarşı Meydanı’nda yaptıkları açıklamaya CHP Gemlik İlçe Başkanı Servet Pehlivan ve Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren'in yanı sıra çok sayıda partili destek verdi.

CHP Gemlik Gençlik Kolları açıklamasında, Türkiye genelinde son dönemde yaşanan çocuk istismarı olayları, toplum vicdanında derin yaralar açmaya devam ettiğini kaydetti.

CHP Gençlik Kolları olarak, çocuklarımıza yönelik istismar vakalarına karşı sessiz kalmayacağımızı bir kez daha vurguladıklarını belirterek, "Geçtiğimiz aylarda ülke gündemini sarsan Narinler Rabialar Ecrinler ve Leylalar gibi çocukların başına gelen trajik olaylar, Türkiye’de çocuk haklarının ne denli ihmal edildiğini açıkça göstermiştir. Bu masum çocuklar, maalesef hem adalet sisteminin zafiyetine hem de devletin etkisiz politikalarına kurban gitmiştir. Özellikle Rabia Naz’ın ölümünde yaşanan soruşturma sürecinin yetersizliği, Türkiye’de adaletin ne denli eksik işlediğini gözler önüne sermektedir" denildi.

Hükümetin çocuk istismarlarına karşı uyguladığı mevcut politikalar ve tedbirler, ne yazık ki yeterli olmadığının altı çizilen açıklamada gençler şu çağrıyı yaptı:

"1. Çocuk Koruma Kanunu’nun Güçlendirilmesi: Mevcut yasal düzenlemeler, istismarcılara karşı caydırıcı olmaktan uzaktır. Yargı süreçleri hızlandırılmalı, cezalar ağırlaştırılmalı ve istismarcıların yeniden topluma karışmalarının önüne geçilmelidir.

2. Sosyal Politikaların Geliştirilmesi: Çocuk istismarını önleyici eğitim programları hayata geçirilmeli, okullarda ve ailelerde bilinçlendirme çalışmaları artırılmalıdır. Ayrıca, risk altındaki çocuklar için sosyal hizmetler güçlendirilmelidir.

3. Adaletin Tesis Edilmesi: Çocuk istismarına karışan kişiler için hukuk sisteminin bağımsız ve hızlı çalışması sağlanmalıdır. Hiçbir şekilde baskı altında kalmadan, adil bir şekilde bu davalar sonuçlandırılmalıdır.

4. Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: Çocuk hakları savunucusu sivil toplum kuruluşlarıyla daha yakın işbirliği yapılmalı ve onların sesine kulak verilmelidir. Çocuklarımızın geleceğini korumak, sadece hükümetin değil, tüm toplumun sorumluluğudur.

Çocuklar, bu ülkenin geleceğidir. Onları koruyamayan bir hükümet, geleceğimizi de koruyamaz. CHP Gençlik Kolları olarak, çocuklarımızın güvenliğini ve refahını sağlamak adına mücadelemize devam edeceğiz. Tüm toplumu bu önemli soruna karşı duyarlılığa ve harekete geçmeye davet ediyoruz."