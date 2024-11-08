Bursa'da Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan "Acil Müdahale Ekibi" yeni araçlarıyla hizmete başladı.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, hizmete başlayan araçları Temizlik İşleri Müdürü Kadir Özkan ile inceledi.

Gemlik'in 35 mahallesi ve 1100 sokağıyla zorlu bir coğrafya olmasına rağmen güçlü bir ekiple temizlik işlerinin sürdüğünü dile getiren Başkan Deviren, özellikle koltuk, çekyat gibi büyük hacimli atıkların ekipler tarafından ücretsiz alındığını söyledi.

Başkan Deviren, Acil Müdahale Ekibiyle birlikte 2025 yılında daha temiz bir Gemlik ortaya çıkacağını söyledi.

Koltuk, kanepe, yatak ve dolap gibi atıklar, Gemlik Belediye Meclisi kararı ile ücretsiz alınıyor. Vatandaşlar, eşyaları uygun noktaya bıraktıktan sonra belediye ekiplerine haber verdiklerinde atıklar hızla alınarak bertaraf ediliyor.