Bursa Eczacı Odası Başkanı Ecz. Adnan Erakın, 2025 yılının ilk çeyreğinde çok yüksek bir ilaç krizi öngörmediklerini belirtti. Hastalarına ilaç ulaştırmak için özveriyle çalışan eczacıların taleplerini yineleyen Erakın, "Eczanelerin ışıklarının söndüğü, sağlık kapılarının kapandığı bir yıl olmasın" dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Eczacı Odası Başkanı Adnan Erakın, Herkes Duysun TV'de "Gerçek Sesler" programında yaşanan ilaç krizi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

2024 yılında Kasım ayında ilaç sektöründe ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade ederek yeni ilaç fiyat kararnamesi yayınlanana kadar ilaç sorununun adeta bir krize dönüştüğünü vurgulayan Oda Başkanı Erakın, bu krizde depolardaki ilaç yokluk oranının yüzde 28'lere yaklaştığını söyledi. Yüzde 28'lik yokluğu yaklaşık üç ilaçtan birinin olmadığı anlamına geldiğini belirten Erakın, "Kronik hastalıklarda kullanılan pek çok ilacı bulamaz hale geldik. Bu büyük bir sıkıntıyı şu an kronik hastalıklarda kullanılan epilepside, psikiyatride olsun, kadın hastalıklarında, tüp bebek tedavisinde kullanılan, onkolojide kullanılan hatta şekerde kullandığımız insülin dediğimiz preparatlar olsun sıkıntılarımız devam ediyor. Bunlar halihazırda çözülmüş değil" dedi.

"2025'İN İLK ÇEYREĞİNDE İLAÇ KRİZİ ÖNGÖRMÜYORUZ"

İlaç fiyat kararnamesinin ardından yapılan zamdan sonra bir rahatlama yaşandığını belirten Ecz. Erakın, "Bu kararname ile ilaçlarımızda bir serbestlik yaşandı. Özelikle 2025 yılının ilk çeyreğinde çok yüksek bir ilaç krizi öngörmüyoruz." diye belirtti.

Erakın, daha önce bu kadar konuşulman ilaç yokluklarının son yılarda konuşulması ile ilgili de istatistiki şu tespitlerde bulundu.

"2023 yılında Amerika'nın sağlığa ayırdığı pay yüzde 16.5, OECD ülkelerinin ise yüzde 9.3'tü. Türkiye'ye baktığımız zaman ise sağlığa ayrılan bütçe sadece yüzde 3.7 idi. Bu orandan bir de ilaca pay ayrıldı. Bu bütçenin yüzde 16’sı gibi bir tutar ilaca ayrıldı. Bu aslında standarttır, ülkelere göre değişmez fakat bizim genel olarak sağlığa ayırdığımız bütçe düşük kaldığı için, buradan oluşturulan ilaç fiyat kararnamesi veya bu bütçe ile oluşturulan sağlıkta dönüşüm politikası uygulamaları bizde bazı sıkıntılara yok açtı."

Sağlıkta Dönüşüm Programı adı altında yürütülen politikaların getirdiği noktanın sağlık hizmetlerine erişimin giderek zorlaştığı bir sistem olduğunu ifade eden Erakın, 2009 yılında "sağlıkta tasarruf" adıyla başlayan ve sistematik şekilde ilaç harcamalarının kısılmasına yönelik uygulamalar, bugün ciddi bir krize dönüştüğünü söyledi.

"ECZANELERİMİZİN IŞIKLARI SÖNMESİN"

İlaç fiyat kararnamesinin enflasyon oranlarına göre güncellenmesi ve eczanelerin sürdürülebilir bir gelir modeline kavuşmasını sağlamak için taleplerini dile getiren Bursa Eczacı Odası Başkanı Adnan Erakın, "Hastalarına ilaç ulaştırmak için büyük özveriyle çalışan eczacılar, ağır ekonomik koşullar ve haksız uygulamalar altında ezilmektedir. Başta muayene ücreti tahsildarlığı olmak üzere, eczacılar asli görevleri dışında angaryalarla uğraşmaya zorlanmaktadır. Halk sosyal devlet anlayışıyla ücretsiz alması gereken sağlık hizmetinde afaki zamlarla karşı karşıyadır. Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan protokol görüşmelerinde Kurum, eczanelerin ekonomik kayıplarını ve yaşadığı dar boğazı görmezden gelmektedir. Eczaneler, artan maliyetler karşısında ilaç hizmeti vermekte zorlanırken, kârlılıklarının erimesi nedeniyle sürdürülebilir bir yapıyı kaybetmektedir. Biz istiyoruz ki taleplerimiz yerine getirilsin, eczanelerimizin ışıkları sönmesin" diye konuştu.

https://youtu.be/jm-2AHJGuus?t=172