Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle Orhaneli, Keles, İnegöl, Gemlik ve İznik ilçelerine sulama göletleri kazandırılıyor. BUSKİ aracılığıyla yapılan yatırımlar sayesinde yaklaşık 2.000 dekarlık tarım arazisi sulama suyuyla buluşturulacak.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı, kırsaldaki üreticilere can suyu olacak olan sulama göletlerinin yapım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Gemlik Şükriye, İnegöl Dipsizgöl, Keles Menteşe ve Orhaneli Gümüşpınar sulama göletlerindeki yapım işleri tamamlanırken, İznik Kırıntı-Özekdere sulama göletindeki çalışmaların da Mart ayında bitirilmesi hedefleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’nın bereketli topraklarının potansiyelini artırmak ve üreticileri desteklemek amacıyla 17 ilçede yatırımları sürdürdüklerini söyledi. Bu doğrultuda gölet ve sulama tesisi çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Bozbey, “2016 ve sonrasında ihalesi yapılmış olan ve bir türlü yapımı tamamlanamayan gölet ve sulama tesislerini, biz göreve geldikten sonra hızlı bir şekilde ele aldık.

Ekiplerimiz yoğun mesai harcayarak çalışmaları büyük oranda bitirdi. Menteşe, Kırıntı-Özekdere ve Dipsizgöl göletlerinin sulama hatları hazır olup, kış aylarında dolmasının ardından yaz mevsiminde vatandaşın kullanımına sunacağız. Gümüşpınar ve Şükriye’nin sulama tesislerini de yıl içerisinde ihale edeceğiz ve ardından çalışmaları hızlıca tamamlayarak bölge halkının hizmetine açacağız. Yaklaşık 110 milyon TL’ye mal olan 5 göletimizle birlikte 2.000 dekara yakın tarım arazisini sulama suyuyla buluşturacağız ve bu toprakların bereketini artırarak, çiftçimizin geleceğe daha güvenle bakmasını sağlayacağız” dedi.