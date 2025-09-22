Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni bayram coşkusuna dönüştü. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de sünnet şöleninde çocukların ve ailelerin sevincine ortak oldu.BURSA (İGFA) - Bursa’da sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, halka dokunan projelerini de sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 11’incisini düzenlediği geleneksel sünnet şöleninde yüzlerce çocuk sünnet oldu. Sünnet şöleni, ailelerin de katılımıyla Merinos Parkı’nda yapıldı.

Mevlid okunmasıyla başlayan organizasyonda, mehter takımının gösterisi ilgiyle izlenirken, oyun alanı ve yüz boyama etkinlikleriyle çocuklar eğlenceli vakit geçirdi. Çocuklar oyun alanlarında doyasıya eğlenirken, sünnet töreni adeta bayram havasında gerçekleşti. Sünneti kıyafeti giyen çocuklarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren aileler, unutamayacakları bir gün yaşadı.

BAŞKAN BOZBEY, AİLELERİN MUTLULUĞUNA ORTAK OLDU

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey de sünnet törenine katılarak ailelerin mutluluğuna ortak oldu. Sünnet çocukları ve aileleriyle yakından ilgilenen Başkan Bozbey, vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Tören sonunda çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılırken, geleneksel sünnet şölenine destek veren sağlık kuruluşlarına Başkan Bozbey tarafından plaket takdim edildi.

Sünnet şölenine destek veren sağlık kuruluşlarına teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Geleneksel sünnet şölenimizde hep birlikte aynı sevinci yaşıyor, aynı coşkuyu paylaşıyoruz. Sünnet düğünleri, sadece bir gelenek değildir. Birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesidir. Çocuklarımızın sağlıkla, güvenle ve modern tıbbın tüm imkânlarıyla sünnet olmaları son derece önemlidir. Hiçbir çocuğumuz maddi imkansızlıktan dolayı sağlıklı ve mutlu bir geleceğe ulaşma hakkından mahrum kalmamalıdır. Bu şöleni eşitlik ve paylaşma kültürünün bir parçası olarak da görüyoruz” dedi.

Belediyeciliğin yollar, köprüler yapmakla sınırlı olmadığını anlatan Başkan Bozbey, toplumsal bağları güçlendiren, herkese dokunan, herkesin hayatına değer katan bir vizyon ortaya koyulması gerektiğini de vurguladı. Ailelerden çocuklarına sahip çıkmasını da isteyen Başkan Bozbey, “Çocuklarınızın arkadaşlarını, dostlarını, oyun arkadaşlarını tanıyın. Onlarla sohbet edin. Arkadaş olun. Hangi arkadaş çevresiyle ilişki kurduğunu takip edin. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklara bulaşmasını istemiyoruz. Çocuklar bizim en değerli varlıklarımızdır” diye konuştu. Günün anısına pasta kesiminin yapıldığı şölen, Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası konseriyle sona erdi.