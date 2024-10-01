Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi sakinleri, Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde keyifli anlar yaşayarak moral depoladı.BURSA (İGFA) - 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Bursa’da da bir dizi program gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi’nde düzenlenen programa, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Düşünsel Şentürk ve huzurevi sakinleri katıldı. Huzurevi sakinleri tarafından hazırlanan eserlerle oluşturulan sergi, ziyaretçilerden büyük beğeni topladı. Bocce turnuvasında hünerlerini sergileyen yaşlılar, müzik dinletisiyle de eğlenceli vakit geçirdi. Misafirlerle sohbet dolu bir gün geçiren yaşlılar, tecrübelerini ve anılarını da anlatma imkanı buldu. Öte yandan 1 Ekim Dünya Kahve Günü sebebiyle BURFAŞ tarafından huzurevi sakinlerine kahve ikramında bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, toplumun tüm kesimlerini olduğu gibi yaşlıları da önemsediklerini söyledi.

Hayatlarını rahat sürdürebilmeleri için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını belirten Mehmet Emin Direkçi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü de çeşitli etkinliklerle kutladıklarını ifade etti. Herkesin bir gün yaşlanacağını, önemli olanın ise ihtiyarlamamak olduğunu dile getiren Direkçi, “Yaş almak, yaşlanmak çok keyifli bir şey. Onun için her yaşın bir birikimi var. Her yaşın bir güzelliği var. Önemli olan hem fiziksel hem de zihnen ayakta kalabilmektir. Biz de buradaki konuklarımızın böyle olması için gayret ediyoruz. Yaşlılarımızın hayatını renkli kılmak istiyoruz” dedi.