Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nı (BTSO) ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Kentsel dönüşümü sadece konut bazlı değerlendirmediklerini, sanayi tesislerini de deprem tehlikesine karşı hazırlıklı hale getirmeyi hedeflediklerini açıklayan Bozbey, “1/100 binlik çevre düzeni planı çerçevesinde lojistik ve depolama alanları, kamyon-tır parkları ve KOBİ OSB konusunda da sanayicilerimizin görüşlerine başvuracağız. Hep birlikte bu kentin artık bir düzene girmesini sağlamamız lazım.” dedi.

BTSO Hizmet Binası’nda gerçekleşen ziyarete BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkanı Ali Uğur, Yönetim Kurulu, Meclis Başkanlık Divanı ve KOBİ Konseyi üyeleri ev sahipliği yaptı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Mustafa Bozbey ile 1/100 binlik yeni çevre düzeni planı başta olmak olmak üzere sanayi ve ticaret dönüşümünü sağlayacak birçok projeyi değerlendirme imkanı bulduklarını söyledi. Özellikle KOBİ OSB projesinin uzun zamandır Bursa iş dünyasının gündeminde yer aldığını ifade eden Başkan Burkay, “Şehrin içindeki düzensiz alanlarda faaliyet gösteren üretim tesislerinin planlı alanlara transferi ile alakalı KOBİ Konseyimizin, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili çalışma grupları ile bir araya gelerek bu konuyu hızlı bir şekilde ilerletmesi yönünde mutabakata vardık. Ayrıca şehrin doğu ve batı bölgelerinde katı atık toplama ve ayrıştırma tesisleri kurulması konusunda da görüşmelerimiz oldu. İnşallah bunları da planlayarak çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

KOBİ OSB ile yeni bir sanayi alanı oluşturmayı değil, şehir içindeki plansız alanları modern ve planlı alanlara transfer etmeyi amaçladıklarının altını çizen Başkan Burkay, “Bursa’da 1960’lı yıllarda kurulan ilk OSB’nin ardından hayata geçen ikinci planlı OSB TEKNOSAB oldu. Bu anlamda şehirde sanayinin maalesef plansız geliştiğini görüyoruz. Bugün Türkiye Yüzyılı hedeflerini imar edecek en önemli merkezlerden biri olan Bursa’nın üretim gücünü geliştirmemiz gerekiyor. Yapılacak planlama ile birlikte şehir içindeki sanayinin planlı alanlara taşınması Bursa’nın trafik, hava kirliliği ve çevresel problemlerine de çözüm sunacaktır.” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Başkan Bozbey Burada" programı kapsamında ilçeleri ziyaret ederek, şehrin dinamikleri ile bir araya geldiklerini ifade etti. Nilüfer programları çerçevesinde BTSO’yu ziyaret ettiklerini belirten Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. Kentsel dönüşüme ilişkin Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) ile birlikte yürütülen ‘Bursa Deprem Riskini Azaltma ve Önleme Projesi’ne değinen Bozbey, projeye sanayiyi de dahil ettiklerini ifade etti. Bursa’da 1960’lı yıllardan bu yana yapılaşan bir sanayii olduğunu ve üretim tesislerini de depreme karşı hazırlıklı hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Bozbey, “Organize sanayi bölgelerimizle verilerin toplanması konusunda çalışmaya başladık. JICA ile bu konuda bir simülasyon yapacağız ve risk durumunu ortaya koyacağız. Sanayi bölgelerinde olası bir depremde tehlikeli olarak nitelendirebileceğimiz tesisler var. Bu sayede tedbiri baştan alma imkanımız olacak.” dedi. Söz konusu simülasyonun daha öncesinde konutlar için yapıldığını söyleyen Bozbey, şehrin merkezinde 628 bin konuttan 122 bininin risk taşıdığını, 28 bininin ise yıkılma tehlikesi altında olduğunu söyledi. Bozbey, kentsel dönüşüm çalışmalarını 28 bin binayı kapsayan bölgelerde yoğunlaştıracaklarını kaydetti.

“1/100 Binlik Çevre Düzeni Planı İçin Sanayicilerimizin Görüşlerine Başvuracağız”

Kentsel dönüşümde sanayi ve ticaret alanlarının da çok önemli olduğunu ifade eden Bozbey, 1/100 binlik çevre düzeni planı çerçevesinde lojistik ve depolama alanları, kamyon-tır parkları ve KOBİ OSB konusunda da sanayicilerin görüşlerine başvuracaklarını söyledi. Özellikle KOBİ OSB konusunu daha önce BTSO’da katıldığı toplantılarda da değerlendirme imkânını bulduklarını hatırlatan Bozbey, “Bu kentin artık bir düzene girmesini sağlamamız lazım. Bursa’nın planlı gelişimi açısından bu konuyu önemsiyoruz. İlgili paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.