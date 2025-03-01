Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, 16-19 Nisan 2025 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. 47 yıldır Türk yapı sektörünün nabzını tutan Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul, %50 devlet teşviği ile Ticaret Bakanlığı desteğini arkasına aldı.İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl 47’ncisi düzenlenecek olan Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, 16-19 Nisan 2025 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Büyük bir merakla beklenen fuar; Balkanlar, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’yı kapsayan bölgenin en büyük, dünyanın ise beş büyük yapı fuarından biri olma özelliğini taşıyor.

Hem yerel hem de yabancı katılımcıları bir araya getirecek olan Yapı Fuarı, inşaat malzemeleri ve teknolojileri alanında sektörün önemli bir buluşma noktası oluyor. Katılımcılarına geniş bir yelpaze sunarken aynı zamanda yeni iş bağlantıları ve stratejik ortaklıkların kurulmasına da öncülük ediyor.

İtalya, Avusturya, Kore Cumhuriyeti, Çin, Portekiz, Tayland, Bulgaristan, Rusya ve Mısır’dan yabancı katılımcıları ağırlayacak olan fuar, bu yıl da %50 devlet teşviği ile güçleniyor. Böylece yer kirası ve stand masraflarının yarısı devlet tarafından karşılanırken, 2025 yılı destek üst limiti ise 303 bin 563 TL olarak belirlendi.

Bölgedeki en etkili iş platformu olmasının yanı sıra Türk yapı sektörünün köklü ve en uzun süredir düzenlenen fuarı olma niteliğini de taşıyan Yapı Fuarı, 250’nin üzerinde firmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ayrıca fuar, küresel bağlantıları sayesinde 120’den fazla ülkeden ve Türkiye’nin 81 ilinden 46 binden fazla yapı sektörü profesyoneli ve alıcı ile doğrudan tanışma şansı sunacak.

Yapı Fuarı Direktörü Banu Keskin, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “47 yılı geride bırakan Yapı Fuarı’na yabancı katılımcı, alıcı ve ziyaretçi ilgisinin her geçen yıl katlanarak arttığını özellikle vurgulamak isterim. Ekonominin canlılığının korunması, iş birliklerinin sürdürülebilirliği açısından fuarlar, önemli rol oynuyor. Bu doğrultuda, oldukça verimli ve yol gösterici bir etkinlik programı hazırladık. Sektör liderleri, tecrübelerini paylaşarak yeni fırsatları ve sektörün geleceğine yön verecek yeni iş modelleri, ürünleri ve fikirleri sunacak.”