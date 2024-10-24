Telefon şifresini unutturan aşk! Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz hakkında konuştu! Telefon şifresini unutturan aşk! Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz hakkında konuştu!
Burcu Esmersoy'un galerisi: 'Evimde boş duvar kalmadı'
Türkiye'nin uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary İstanbul, 24-27 Ekim tarihleri arasında Tersane İstanbul'da sanatseverlerle buluşuyor. Bu yıl fuarı gezen isimlerden biri de ünlü sunucu Burcu Esmersoy...Devamı için tıklayınız