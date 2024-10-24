Burcu Esmersoy'un galerisi: 'Evimde boş duvar kalmadı'
Türkiye'nin uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary İstanbul, 24-27 Ekim tarihleri arasında Tersane İstanbul'da sanatseverlerle buluşuyor. Bu yıl fuarı gezen isimlerden biri de ünlü sunucu Burcu Esmersoy...Devamı için tıklayınız
Trend Haberler
Tekin Temel neden öldü, hasta mıydı? Oyuncu Tekin Temel kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?
Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir nikah şahidi oldu!
Bomba aşk! Mehmet Dinçerler yeni sevgilisiyle yakalandı! Hadise'den sonra...
Kerem Bursin'in yeni aşkı ortaya çıktı! O da Sabancı ailesine girdi
Sinoplu öğrenci çizdiği karikatürle dünya birincisi oldu
EDHO'nun yıldızı Tekin Temel hayatını kaybetti