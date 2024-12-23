Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’un anısına düzenlenen “Bugünün Ahvâline Âkif Nazarıyla Bakış” kompozisyon yarışmasında kazananlar belli oldu. Birbirinden güzel eserlerin arasında dereceye giren 3 ismin ödülleri 24 Aralık Salı günü OSM’de düzenlenecek törenle takdim edilecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilen “Bugünün Ahvâline Âkif Nazarıyla Bakış” adlı kompozisyon yarışmasında dereceye girenler belli oldu.

Kazanan öğrenciler

Birbirinden değerli eserlerin ortaya çıktığı yarışmanın birincisi Yenikent Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Esra Akçabey olurken,Abidin Serhoş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Damla Sarıbaş ikinci ve Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Esma Mutlu ise üçüncü oldu.

OSM’de ödüller sahiplerini bulacak

Yarışmada birinciye tablet, ikinciye bisiklet, üçüncüye ise akıllı saat verilecek.Milletin birlik ve beraberliğini yansıtan İstiklal Marşı’mızın yazarı, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un anısını yaşatmak ve onun bakış açısıyla bugüne bakmak amacıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni, 24 Aralık Salı günü saat 18.00’da Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) düzenlenecek.

Programda ayrıca "Dili Yok Kalbimin" temalı Mehmet Akif Ersoy Fotoğraf Sergi açılışı da gerçekleştirilecek.