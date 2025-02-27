İzmir çevreleri ile Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli sağanak yağmur beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Öğle saatlerine kadar da Rize, Artvin, Ardahan ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Şubat Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yurt genelinde, mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, 3 ila 5 derece artması bekleniyor.

Buna göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege ile Batı Akdeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Karabük çevreleri, Sakarya ve Düzce'nin kuzey ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Rize, Artvin, Ardahan ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

????27 Şubat 2025 Perşembe☃️Kuvvetli Yağışlara Dikkat!⚠️Buzlanma, Don ve Çığ Tehlikesi Uyarısı!????️Hava Sıcaklığı: Ülkemiz genelinde, mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, 3 ila 5 derece artması bekleniyor. pic.twitter.com/raFhIkjLBb— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 27, 2025

Yağışların: İzmir çevreleri ile Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli sağanak şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.