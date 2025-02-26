Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen konserde, ut virtüözü, bestekar, musiki hocası ve yazar Cinuçen Tanrıkorur, vefatının 25. yılında kendi eserleriyle anıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü tarafından Cinuçen Tanrıkorur'un vefatının 25. yılında anma konseri düzenlendi.

Sunuculuğunu Nalan Höke'nin üstlendiği Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’ndeki konsere, usta sanatçının eşi Barihüda Tanrıkorur da katılırken, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Şef Salih Berkmen yönetiminde sahne alan Türk Sanat Müziği Bölümü sanatçıları, solo ve koro halinde Cinuçen Tanrıkorur’un eserlerini okudu.

Usta sanatçının eserlerini seslendiren Kemal Alevli, Ayşe Balkan, Serkan Gencer, Esranur Çeğil, Meriç Ersal ve Ayşe Gül Yüzgeç, performanslarıyla dinleyenler tarafından alkışlandı. Konserin sonunda şef Salih Berkmen, solistler ve orkestra sanatçıları sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Cinuçen Tanrıkorur’un eşi Barihüda Tanrıkorur, usta sanatçının anısına düzenlenen konser dolayısıyla büyük bir mutluluk yaşadığını dile getirerek Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.