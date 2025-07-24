Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) tarafından her yıl düzenlenen "BTÜ Tercih Günleri", bu yıl 29-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Etkinlikte üniversite adayları akademisyenlerle birebir görüşerek, fakülteler ve bölümler hakkında detaylı bilgi alma fırsatı bulacak.BURSA (İGFA) - BTÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "BTÜ Tercih Günleri", Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da gerçekleşecek.

29-31 Temmuz tarihlerinde 13.00 - 16.00 saatleri arasında 3 gün sürecek etkinlikte, aday öğrenciler ve veliler BTÜ’nün tüm bölümleri için hazırlanan statlarda kendilerini bekleyecek akademisyenler ile bire bir görüşmeler yapacak. Böylelikle tercih etmek üzere oldukları bölümleri daha yakından tanıma fırsatını elde edecekler. BTÜ Tercih Günleri’ne katılacak aday öğrenciler ve aileleri aynı zamanda; yerleşkeler, eğitim sistemi, beslenme ve kütüphane hizmetleri, kültür-sanat ve spor faaliyetleri, laboratuvarlar, BTÜ’nün başarı ile uyguladığı İşletmede Mesleki Eğitim Programı (İMEP), yatay geçişler, çift ana dal ve uluslararası öğrenci değişim programları gibi pek çok konuda da bilgi sahibi olacak.

REKTÖR ÇAĞLAR’DAN ADAY ÖĞRENCİLERE DAVET

Hayatların en kritik kararını almaya hazırlanan tüm aday öğrencileri, BTÜ Tercih Günleri’ne davet eden Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, bu etkinlikte, üniversite adaylarını bilinçli tercih yapmaya teşvik ettiklerini belirtti. Rektör Çağlar, “Tercih dönemi, gençlerimizin hayatlarındaki en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu süreçte doğru ve sağlıklı bilgiye ulaşmak büyük önem taşıyor. Biz de Bursa Teknik Üniversitesi olarak aday öğrencilerimize hem akademik hem de sosyal olanaklarımızı yerinde tanıtmak istiyoruz” dedi. Genellikle vakıf üniversitelerinin öncülük ettiği tercih günlerinin, devlet üniversiteleri arasında istisnai bir uygulama olarak öne çıktığını vurgulayan Rektör Çağlar, “Üniversitemiz ise bu geleneği 10 yıldır kesintisiz sürdüren sayılı devlet üniversitelerinden biri olarak, aday öğrencilere verdiği önemi ve yenilikçi yaklaşımını bir kez daha gözler önüne seriyor. Dolayısıyla tüm gençleri ve ailelerini Tercih Günleri’nde üniversitemizi yakından tanımaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

BAŞARILI TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİMLE YÜZDE 90 İSTİHDAM

BTÜ’nün verdiği kaliteli teorik ve uygulamalı eğitimler ve çağın ihtiyaçlarına göre şekillenen müfredattan da bahseden Rektör Çağlar, “Günümüz iş dünyasında başarılı olabilmek için belirli alanlarda uzmanlaşmak büyük önem taşıyor. Biz de BTÜ olarak bu ihtiyaca yanıt verecek şekilde eğitim programlarımızı ve laboratuvar altyapımızı şekillendiriyoruz. Özellikle son sınıf öğrencilerimiz, İşletmede Mesleki Eğitim Programı (İMEP) kapsamında sektörün öncü firmalarında bir dönem boyunca tam zamanlı çalışarak mezun olmadan önce ciddi bir iş deneyimi kazanıyor. Bu model sayesinde mezunlarımızın yüzde 90’ı kısa sürede seçkin firmalarda istihdam ediliyor” dedi. Rektör Çağlar ayrıca sanayi ile kurdukları güçlü işbirliklerinin istihdama doğrudan katkı sağladığını ifade etti.