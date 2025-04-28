Bursa Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen sempozyumda akademi ve sektör bir araya geldi. İki gün süren etkinlikte, iş yaşamındaki sorunlara çözümler üretildi ve üniversite-sanayi iş birliği projeleri ele alındı.BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Yönetim Akademisi Derneği iş birliğiyle “Akademiden Sektöre: Bir Köprü Kurmak” temalı sempozyum düzenlendi.

Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da iki gün süren etkinliğe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Rektör Çağlar, BTÜ’nün inovasyon ekosistemi olduğunu vurgulayarak, “Girişimcilik merkezlerimiz ve teknoparkımızla sektöre entegre projeler üretiyoruz. Birlikte daha fazla proje yapalım, öğrencileri sahada eğitelim” çağrısında bulundu. Bozbey ise, “Sanayi, üniversite ve yerel yönetimlerin iş birliği geleceği inşa eder” dedi.

BTSO Girişimcilik Konseyi Başkanı Hakan Hacızade, “Bursa’nın geleceği, üniversitelerin bilimsel potansiyeli ve sanayimizin üretim gücüyle şekillenecek” derken, Yönetim Akademisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, bu buluşmaların devam edeceğini belirtti.

Sempozyumda, “Yetenek Yönetimi”, “Kapsayıcı Liderlik” ve “Sürdürülebilir Yönetim” panelleri düzenlendi.

İkinci gün çalıştaylarla akademisyenler ve sektör temsilcileri, iş yaşamındaki sorunlara yenilikçi çözümler aradı.