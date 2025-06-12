Bursa Teknik Üniversitesi’nin (BTÜ) düzenlediği “BTÜ Konuşmaları”nın 4. sezon finali, İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekai Şen’in “Medeniyetler ve Bilim Tarihi” başlıklı konuşmasıyla gerçekleşti. Şen, İslam medeniyetinin bilimsel katkılarını vurguladı.BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), her hafta alanında uzman isimleri öğrencilerle buluşturan “BTÜ Konuşmaları”nın 4. sezonunu, 41. bölümde İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekai Şen’in katılımıyla tamamladı.

Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da düzenlenen etkinlikte, “Medeniyetler ve Bilim Tarihi” başlıklı konuşmasında Şen, İslam medeniyetinin bilimsel başarılarını ve Müslüman âlimlerin dünyaya katkılarını anlattı. Programa BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcıları, BTÜ Kurucu Rektörü Prof. Dr. Ali Sürmen, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“İSLAM, BİLİMİN ÖNÜNÜ AÇAN TEK DİNDİR”

Prof. Dr. Zekai Şen, İslamiyet’in akıl dini olduğunu ve Müslüman âlimlerin bilimsel çalışmalarda öncü rol oynadığını vurguladı. “Diğer dinler bilimsel gelişmelerin önünü kapatırken, İslamiyet’te medreseler, rasathaneler ve şifahaneler kuruldu. Tunus’ta açılan Zeytune Üniversitesi, ilk üniversite örneğidir. Günümüzün NASA’sının görevini o dönemde İslam medeniyetindeki rasathaneler üstleniyordu” dedi. Şen, Batı’nın bu yapıları İslam medeniyetinden kopyalayarak kendi bilimsel çalışmalarını başlattığını ifade etti.

Şen, Müslüman bilim insanlarının pek çok alanda ilklere imza attığını belirtti: “Ebu-l İz El-Cezeri ilk robotu, silindiri, pistonu ve krank mili icat etti. Jabir Bin Hayyan kimya, Al Khawarizmi cebir, Al Tusi astronomi, Ibn Haithem fizik, Al Idrisi coğrafya, Al Ghazali psikoloji ve Al Biruni eczacılık alanında temeller attı.” Şen, bu katkıların yeterince bilinmediğini ve Batı hayranlığı nedeniyle Müslüman âlimlerin değerinin farkına varılmadığını söyledi. “Her şeyi şüpheyle okuyun. Batı’nın ‘ilk ben keşfettim’ dediği birçok şey, Müslüman âlimler tarafından ortaya konmuştur” diye ekledi.

BTÜ KONUŞMALARI İLHAM VERMEYE DEVAM EDECEK

Program, Prof. Dr. Şen’in öğrenci sorularını yanıtlaması ve Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar’ın plaket takdimiyle sona erdi. BTÜ Rektörü Çağlar, 4. sezonun başarıyla tamamlandığını belirterek, “BTÜ Konuşmaları, öğrencilerimizin seçmeli ders olarak aldığı, ancak bir dersten çok daha fazlasını sunan bir program. 41 bölüm boyunca öğrencilerimize ilham verdik, kariyer planlamalarına destek olduk. 5. sezonda da bilim insanı, sanayici, bürokrat ve yazar gibi değerli isimleri öğrencilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.