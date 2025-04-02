Bursa'da Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, konuğu olduğu BTÜ Konuşmaları’nda, eğitim alanındaki yatırım ve çalışmalarını anlatarak, öğrencilerle başarılı ve iyi bir insan olmanın sırlarını paylaştı.BURSA (İGFA) - BTÜ Konuşmaları’nın 4’ncü sezon 34’ncü bölüm konuğu Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl oldu.

Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da gerçekleşen programa; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Sinan Uyanık ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

“Kendi Geleceğini Şekillendir: Hayaller, Hedefler ve Azim” başlıklı konuşmasını yapan Gıyasettin Bingöl, ekonomik ve sosyal olanaksızlar içerisinde eğitim hayatını tamamladıktan sonra adım adım kariyerini nasıl gerçekleştirdiğini anlattı. Çok çalışarak ve bedeller ödeyerek, 1980 yılında Bursa’nın ilk kültür eğitim kitapevi BKM’yi açtıklarını ifade eden Gıyasettin Bingöl, “Onca zorluğun üstesinden gelerek açtığımız bu kitapevinden sonra bir adım daha atarak, Bursa Kitapçılar Çarşısı’nı kurduk. 13 farklı kitapçının yer aldığı bu merkez, üniversitelilerin en çok tercih ettiği nokta oldu. Üzerine kitap toptancılığını eklediğimiz bu kariyer yolculuğumuz; dershaneler, kolejler ve bugün son olarak Mudanya Üniversitesinin kuruluşu ile devam etti” diye konuştu.

Bugün BKM’nin 3 bine yakın çalışanıyla günlük 100 binin üzerinde kitap satışı gerçekleştirdiğini anlatan Gıyasettin Bingöl, okullarının ise Türkiye’de ilk 250 içerisinde yer aldığını ifade etti. Mudanya Üniversitesinin kuruluş sürecinden de bahseden Gıyasettin Bingöl, “Üniversite kurmak için kendimi 18 yıl yetiştirdim, dünya üniversitelerini gezdim. Tüm bunların sonucunda 3’ncü yılını geride bıraktığımız Mudanya Üniversitesini kurduk. Bugün çok iyi bir üniversite kurarak, Bursa’ya güzel bir hizmet kazandırdığımıza inanıyorum. Dolayısıyla doğduğu ve doyduğu şehrin her zaman kıymetini bilen biri olarak çok gururluyum” dedi.

“ÇOK ÇALIŞIN, İYİ BİR İŞ İNSANI OLUN”

Başarıya giden yolda çile çektiğini ancak hiçbir zaman pişman olmadığını vurgulayan Gıyasettin Bingöl, öğrencilere “çok çalışın” tavsiyesinde bulundu. Bursa Teknik Üniversitesinin çok önemli başarılara imza attığını ve burada okuyan öğrencilerin çok şanslı olduğunu belirten Bingöl, “BTÜ mezunları; yabancı dil bilen, okuyan, zeki, dünya ile rekabet edebilen iş insanı olmalılar. Çünkü çağın mesleği bu. Bursa şu an 17 milyar dolar ihracat yapıyor, üniversitenizin sanayi ile çok sıkı iş birlikleri söz konusu. Sizlerin bu sistemi çok iyi anlayıp başarılı iş insanları olmanız şart” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerle, ticarette başarılı olmanın sırlarını paylaşan Gıyasettin Bingöl, konuşmalar sonrasıdna öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

Bingöl, programda BTÜ öğrencilerine BKM Kafe ve kitapevlerinde indirim uygulanacağının da müjdesini verdi. Program, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar’ın, Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl’e plaket takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.