Bursa Sanayi ve Ticaret Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği'ni (BESOB) ziyaret etti. Birlik Başkanı Fahrettin Bilgit, BTSO'nun ilk kez kurumu ziyaret ettiğine vurgu yaparken, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, kent ekonomisinin kalbi olan esnaf ve sanatkarlığa gençlerin yönelmesi için teşvik edici politikaların geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

BURSA(İGFA) - BESOB Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Bilgit ile BESOB Yönetim Kurulu üyeleri; BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt, BTSO Yönetim Kurulu üyelerini misafir etti. Ankara Yolu üzerindeki BESOB Hizmet Binası’nda gerçekleşen ziyarette konuşan BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, BTSO tarafından BESOB’a ilk kez bir ziyaretin gerçekleştiğine dikkati çekti. Bu ziyaretin önemine değinen Bilgit, görüşmenin iki kurum arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi noktasında büyük önem arz ettiğini söyledi. Bursa’nın kadim bir esnaf, ticaret ve sanayi kenti olduğuna vurgu yapan Fahrettin Bilgit, BESOB’un faaliyetleri hakkında da bilgi verdi.

“DİJİTAL GELİŞİM OFİSİ İLE ESNAFIN KAPILARINI DÜNYAYA AÇTIK”

BESOB Akademi çatısı altında yaklaşık 1,5 yıldır devam eden Dijital Gelişim Ofisi projesiyle, esnafın kapılarını dünyaya açtıklarını belirten Bilgit, “Aldığımız BEBKA desteği ile hayata geçirdiğimiz projeyle önemli işler yapıyoruz. Dijital dünyada olmak isteyen esnafımızı, bu dünyanın gerekleri neyse o şekilde hazırlıyoruz. Bugüne kadar pek çok esnafımız bu hizmetten ücretsiz şekilde faydalandı. Kapsamını daha da genişletmeyi hedefliyoruz” dedi.

“ÇATALTEPE HEPİMİZİN GÜNDEMİNDE OLMALI”

Çataltepe Sanayi Sitesi konusuna da değinen Bilgit, “Bu proje Bursa’nın, Bursalının projesi, hepimizin projesi. Burada sekteye uğramış bir iş var ve bu işi hep birlikte tamamlayacağız. İş dünyasının iki kanadını temsil eden bizler, yani esnaf ve sanayiciler, elele verdik mi üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yok. Dışarıda bu işin üstesinden bir kurum gelemedi demiyorlar, koca bir şehir gelemedi diyorlar. Bu işi çözecek güç ve irade Bursa’da var. Yeter ki isteyelim” diye konuştu.

“DÜNYADAKİ BÜYÜK DÖNÜŞÜME HAZIRLIKLI OLMALIYIZ”

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın 1960’lı yıllarda ilk organize sanayi bölgesini kurarak Türkiye’nin güçlü sanayi hamlesine liderlik eden, yerel dinamikleri, üretim yeteneği ve insan kaynağı ile ülke ekonomisine dinamizm katan öncü şehirler arasında bulunduğunu söyledi. İbrahim Burkay, BESOB'un bünyesindeki genç ve dinamik nüfusa değinerek, esnaf ve sanatkar sayısını artıracak yeni politikaların geliştirilmesinin önemine işaret etti. BESOB bünyesindeki esnaf ve sanatkâr odasında önemli bir tecrübe ve birikimin olduğunu kaydeden İbrahim Burkay, “Dünya büyük bir dönüşümün eşiğinde. Bu dönüşüme herkesin hazırlıklı olması gerekiyor. Bursa’mız da bu süreçte kilit rol oynayan şehirlerin başında geliyor. Kent ekonomimizin can damarı olan esnaf ve sanatkarlarımız kentimizin her alanda gelişimine önemli katkı sağlayan bir yapıya sahip. Kentimizdeki bu tecrübeyi iyi kullanmak zorundayız. Bu bir nimet. Genç neslin bu alanlara yönelmesini sağlamalıyız. BESOB’a üye 87 bin kişi Bursa’nın en değerli insanlarıdır. Esnaf ve sanatkarımızın sahip olduğu yeteneği kopyalayabilecek olan kişi sayısı bile çok az. Esnaf ve sanatkarımızı kendini daha iyi ifade edebilmelerini sağlamalıyız” dedi.

“GELİR GETİRİCİ YENİ EKOSİSTEMLERİ KURMAMIZ GEREKİYOR”

İbrahim Burkay, Çataltepe Sanayi Sitesi projesine ilişkin BTSO olarak konunun çözülmesi adına destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Burkay, “Çataltepe Sanayi Sitesi 16 yıldır hayata geçmedi. Bu konuda BTSO olarak esnaf ve sanatkarımızın yanındayız. Bu konuda üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Bizim esnaf ve sanatkarlara gelir oluşturacak yeni ekosistemleri kurmamız gerekiyor. Bu konuyu ortak akılla çözmemiz ve proaktif iş modellerini hayata geçirmemiz gerekiyor” İfadelerini kullandı.

BTSO Başkanı Burkay, ziyarette Odanın makro projeleri arasında olan TEKNOSAB Lojistik Park Girişim Sermayesi Yatırım Fonu hakkında BESOB Başkanı Bilgit ve Yönetim Kuruluna bilgiler verdi.