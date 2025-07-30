BTSO Başkanı İbrahim Burkay, IDEF 2025 ile Bursa’nın savunma sanayiinde küresel bir vitrine çıktığını belirtti. KFA Fuarcılık ve Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi’nin (BASDEC) organizasyondaki başarısının, 2013’te başlayan vizyoner projelerin sonucu olduğunu vurgulayan Burkay, Temmuz ayı toplantısında, yapay zeka, risk sermayesi fonları ve ekonomik reformları da gündemine taşıdı.BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, 28 Temmuz 2025’te Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, toplantıda Türkiye’deki orman yangınları, IDEF 2025’teki başarılar, ekonomik gelişmeler ve gelecek vizyonu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

YANGINLARLA MÜCADELE VE PROVOKASYON UYARISI

Burkay, son dönemde artan orman yangınlarının provokatif terör eylemleriyle tetiklendiğine dikkat çekti.

BTSO’nun yangınlarla mücadelede aktif rol aldığını belirten Burkay, “Organize sanayi bölgelerimiz iş makineleri, su tankerleri ve lojistik destekle sahadaydı. Bazı makineler yangında kullanılamaz hale geldi. Maalesef şehitlerimiz oldu, hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.

Yangın sonrası provokasyonlara karşı umut ve güvenin korunması gerektiğini vurgulayan Burkay, “Bir toplumu yıkmak için önce umudunu alırsınız. Güvensizlik çöküş getirir. Şükürler olsun, bizde umut da var, güven de var. Provokatif eylemlere fırsat vermeyeceğiz” diye konuştu.

IDEF 2025’TE GURUR VERİCİ BAŞARI

Burkay, 22-27 Temmuz 2025’te İstanbul’da düzenlenen IDEF 2025’in, Türk savunma sanayiinin gücünü dünyaya gösterdiğini ifade etti. KFA Fuarcılık’ın organizasyonu ve BASDEC’in katkılarıyla fuarın büyük bir başarıya ulaştığını belirten Burkay, “IDEF’te herkesin ortak duygusu gururdu. Ülkemizin yerli ve milli kabiliyetleri, son 15-20 yılda birçok ülkenin 50-60 yılda başardığını gerçekleştirdi. BASDEC’i 2013’te kurarken bu kadarını hayal edemezdik. Bugün 200’den fazla firmayla savunma sanayiinde önemli bir platform olduk” dedi.

KFA Fuarcılık’ın YükselişiKFA Fuarcılık’ın kısa sürede dünya çapında bir organizasyon şirketine dönüştüğünü söyleyen Burkay, “KFA, BTSO meclisi ve 70 komitenin ortak kararıyla kuruldu. Bugün dünyanın en büyük fuarlarından IDEF’i organize edecek seviyeye ulaştı. Fuar alanında uzmanlık merkezi olma hedefimize doğru ilerliyoruz” dedi.

BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt da KFA’nın IDEF 2025’teki başarısını överek, “Bu organizasyon, savunma sanayimizin mühendislik gücünü ve ihracat vizyonunu dünya sahnesine taşıdı. Başkan Burkay’ın liderliği ve ekibin emeği hepimizi gururlandırdı” dedi.

BİRLİK VE VİZYONLA 60’TAN FAZLA PROJE

Burkay, BTSO’nun 2013’te başlattığı 16 makro projenin, 60’tan fazla projeye dönüştüğünü ve bu başarıların birlik ruhuyla gerçekleştiğini vurguladı.

GUHEM, BASDEC ve KFA Fuarcılık gibi projelerin Bursa’nın gelecek 50 yılına yön verdiğini ifade eden Burkay, “Bu başarılar tesadüf değil. Birlik ve inançla çalışıyoruz. İnanmadığınız hiçbir şeyi hayata geçiremezsiniz” dedi.

Gelecek vizyonunda yapay zeka ve risk sermayesi fonlarına vurgu yapan Burkay, “Sanayide yapay zeka olmadan rekabet mümkün değil. Hareketli her şey otonom hale geliyor. Yıkıcı inovasyonla eski oyuncular sahneden çekiliyor, yeni ekosistemler doğuyor. BTSO olarak 700’ü aşkın yatırımcısıyla Türkiye’nin en büyük girişim sermayesi fonunu kurduk. Şimdi şehir fonu için çalışıyoruz. Teknopark ve Ar-Ge şirketleri için riskli yatırımlara odaklanacağız” dedi.

Ekonomik gelişmelere değinen Burkay, Bursa’nın pazar çeşitliliği ve özkaynak yeterliliğiyle avantajlı olduğunu, ancak yüksek maliyetlerin sektörü zorladığını belirterek, “Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele çabalarının pozitif sonuçlarını alacağımıza inanıyoruz. Ancak reel sektörü önceliklendiren adımlar şart. Faiz indirimleri sürmeli” dedi.

Konkordato süreçlerinin sektörü zincirleme etkilediğini belirten Burkay, alacak takibi ve bilgilendirme çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.