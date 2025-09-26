Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Başkanı Hüseyin Halil, e-defter uygulamasındaki ağır cezai yaptırımlara tepki gösterdi. “Küçük teknik hatalar için yüksek cezalar adaleti sarsıyor” diyen Başkan Halil, ölçülü, adil ve hakkaniyetli bir ceza sistemi talep ederek, oda olarak konunun takipçisi olacağını duyurdu.BURSA (İGFA) - Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Başkanı Hüseyin Halil, e-defter uygulamasındaki cezai yaptırımların mükelleflere ağır mali yük getirdiğini belirterek, sistemin adil bir şekilde yeniden düzenlenmesi için çağrıda bulundu. bAŞKAN Halil, dijital dönüşümün vergi süreçlerini kolaylaştırmasına rağmen, orantısız cezaların bu amaca gölge düşürdüğünü vurguladı.

“CEZALAR VERGİYE UYUMU ZEDELİYOR”

Bursa SMMMO Başkanı Hüseyin Halil, “E-defter uygulamasındaki teknik veya operasyonel hatalar, sistemsel aksaklıklar veya iyi niyetli mükelleflerin gözünden kaçan detaylar, orantısız ve yüksek cezalarla karşılanıyor. Vergi ziyaına yol açmayan, sehven yapılan eksiklikler için uygulanan cezalar, kayıt dışı ekonomiyle mücadele olarak açıklanamaz” dedi.

Küçük işletmelerin ekonomik zorluklar içinde ayakta kalmaya çalıştığını belirten Halil, teknolojik altyapı yetersizlikleri ve mevzuat karmaşasının cezaları artırdığını, bunun vergiye gönüllü uyumu zedelediğini ve adalet duygusunu sarstığını ifade etti.

Cezai yaptırımların yeniden düzenlenmesi için cezaların hatanın boyutuyla orantılı olması; mükellefin iyi niyetli olup olmadığı, hakkaniyet ve yasallık konularında dikkat edilmesi gerektiğini belirten Halil, “Amacımız haksız vergi avantajı peşinde koşmak değil, sisteme uyum sağlamaya çalışırken karşılaştığımız ağır yüklerin hafifletilmesidir. E-defter sisteminin iyileştirilmesi, teknik altyapının güçlendirilmesi ve ceza sisteminin mükellef odaklı düzenlenmesi hepimizin yararına” dedi.

ODALARA VE TÜRMOB’A ÇAĞRI

BSMMMO olarak taleplerinin dikkate alınmasının vergiye uyumu artıracağını ve iş dünyasına güven getireceğini belirten Başkan Hüseyin Halil, ticaret ve esnaf odalarına da seslenerek, “Üyelerin karşılaştığı haksız cezalara karşı duyarlı olunmalı. TÜRMOB’la iletişim ve dayanışma içinde bu sorunlara çözüm aranmalı” çağrısının altını çizdi.